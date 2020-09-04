Hyundai рассекретила дизайн нового поколения кроссовера Tucson (ФОТО)

Южнокорейский бренд Hyundai опубликовал первые фото четвертого поколения своего кроссовера Tucson.

Официальная презентация модели состоится в середине сентября 2020 года, сообщает thedrive.com.

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Указано, что впервые представленный в 2004 году южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson сложно было отнести к категории "красивых" автомобилей.

В то же время это авто с относительно низким ценником отлично показало себя в надежности и утилитарности, чем и заслужило уважение аудитории на несколько лет вперед.

И если к дизайну второго поколения Tucson, которое в Европе продавалось с индексом ix35, еще возникали вопросы, третья версия кроссовера (TL), вышедшая в 2015 году, стала одним из самых достойных представителей сегмента.

Теперь корейские инженеры и дизайнеры решили удивить публику внешним видом Hyndai Tucson 2021: на днях компания представила первые фото нового поколения кроссовера, официальная презентация которого должна состояться в середине сентября 2020 года.

Ключевым элементом экстерьера автомобиля стала решетка радиатора, в которую интегрированы аналогичные секции светодиодной оптики. В Hyundai назвали это решение "параметрическим скрытым светом", которое, по сути, позволяет спрятать фары при выключенных ходовых огнях.

Как видно на фото, не обошлось и без изменений в задней части кроссовера: новый Tucson получил сплошную линию стоп-сигнала и задние фонари, разделенные на секции на крыльях и крышке багажника.

Известно, что новое поколение Tucson длиннее и шире своего предшественника, и компания будет продавать эту модель с длинной и короткой колесной базой. Правда, удлиненный вариант будет доступен только в США, Китае и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что кроссовер будет доступен с новым 2,5-литровым бензиновым двигателем, 1,6-литровым дизелем и двумя гибридными силовыми установками. Ожидается также версия Tucson N с 340-сильным мотором.

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Официальная презентация нового поколения модели состоится 15 сентября 2020 года.

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