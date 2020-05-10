Китайцы выпустили огромный кросс-универсал (ФОТО)

Фирма Dongfeng приступила к продажам большого кросс-универсала Aeolus Yixuan GS, созданного на растянутой версии модульной платформы CMP, сообщает "Мотор" со ссылкой на Аutohome.

Как отмечает издание, новинка стоит в полтора раза дешевле сравнимой по габаритом Skoda Octavia Combi: цены на китайский двухобъемник начинаются с 82,9 тысяч юаней, а чешский "в базе" стоит 129,9 тысяч юаней.

В основе кросс-универсала Dongfeng Aeolus Yixuan GS лежит архитектура CMP для компактных автомобилей, известная по актуальным хэтчбекам французского концерна PSA — новой Opel Corsa и Peugeot 208.

Китайский двухобъемник на полметра длиннее малолитражек PSA: колесная база Aeolus Yixuan GS достигает 2680 миллиметров, длина, ширина и высота — 4610, 1830 и 1600 миллиметров соответственно.

У Skoda Octavia Combi Scout уходящего поколения колесная база 2686 миллиметров, длина, ширина и высота — 4687, 1814 и 1531 миллиметр соответственно.

Концепция шасси проверенная: спереди подвеска типа McPherson, сзади — полузависимая балка. Aeolus Yixuan доступен в двух типах кузова — седан и кросс-универсал, гамма силовых агрегатов ограничена двумя бензиновыми турбомоторами 1.0 (125 лошадиных сил, 196 Нм) и 1.5 (150 лошадиных сил, 230 Нм), трансмиссия — 6-диапазонный "робот" Getrag, привод — на переднюю ось.

Для базового кросс-универсала с литровым мотором можно заказать 5-скоростную "механику".

В базовое оснащение Dongfeng Aeolus Yixuan GS входят 17-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, пластиковый обвес по периметру кузова, виртуальная панель приборов с 7-дюймовым экраном, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса, а также сенсорная консоль управления климатической установкой.

За доплату можно заказать комбинированную отделку салона кожей, систему бесключевого доступа, матричные фары, камеры кругового обзора, электрорегулировки передних кресел и панорамную крышу.

По вместимости багажника универсал Dongfeng уступает Octavia Combi 20-25 процентов: объем варьируется в пределах от 474 до 1109 литров.

Первые покупатели получат двухобъемники Dongfeng в июне. Позже гамму наверняка пополнит полностью электрическая версия на платформе e-CMP.

За пределами Поднебесной новинка не появится, однако взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено, так как Dongfeng владеет 13,68% акций концерна Peugeot-Citroen, и у сторон есть совместное предприятие в Китае.

Напомним, японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса.