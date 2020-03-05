Идея Банк делает ставку на диджитализацию сервисов и потребительское кредитование

Сегодня диджитал — один из самых мощных трендов в бизнесе, в том числе в банковском секторе. Лучшее тому подтверждение — большое количество финтех-проектов. Каковы ваши успехи в этом направлении?

Диджитал — это основной тренд в банковской системе Украи­ны. Если два года назад финтех был в диковинку, то сегодня такие решения must have для банков. Проникновение мобильного интернета и спрос на онлайн-услуги создали прочный фундамент для развития этого направления в банковских технологиях. Мы также запустили собственное финтех-решение — цифровой банк О.Bank. Это позволяет нам удовлетворить уже четко сформировавшиеся потребности клиентской аудитории в онлайн-сервисах. Клиенту, который загружает О.Bank и оформляет в нем "О.Карту", не нужно приходить в отделение. Весь сервис он получает онлайн, карту и документы доставляет курьер, или же он может получить их в удобном для него месте.

Какие еще преимущества получают клиенты О.Bank?

В первую очередь мы стремимся предоставить клиентам удобный онлайн-сервис. Мы понимаем, что наиболее востребованные "фишки" будут по онлайн-транзакциям. Таким образом, в "О.Карте" мы предложим кешбэк до 5% за любые онлайн-покупки, а за подписки на платные сервисы Apple, Google, YouTube — до 30%.

Ну и привычные уже функции клиенты, несомненно, тоже получат: переводы с карты на карту, пополнение мобильного/интернета/ТВ, обмен валют, оплата коммуналки и т. д. Плюс стандартные банковские услуги: депозиты, кредиты, расчетные операции и т. п.

Как вы считаете, прибыль банков от проектов в финтех может быть сопоставима с розничным кредитованием, в котором Идея Банк уже наработал хорошую экспертизу?

Банки уже не могут в своих планах и стратегиях не учитывать финтех. Клиент очень сильно изменился за последнее время, стал более избирательным, требовательным и ждет услуги банка все чаще онлайн. Поэтому банки и должны, и будут предлагать клиентам такие решения.

Идея Банк известен гибкостью своих продуктов и мобильностью кредитных политик кредитования. Что позволяет вам быть эффективными в этой достаточно узкой нише?

Действительно, по оценке НБУ, наш банк входит в топ-10 банков с наивысшей долей потребительских кредитов в чистом кредитном портфеле. При этом банк, находясь на 25-й позиции по размеру капитала, в последние два года входит в двадцатку лучших банков по эффективности и надежности. Наша операционная эффективность в 1,8 раза выше, чем в среднем по системе.

На беззалоговом кредитовании физических лиц мы сфокусировались в конце 2014 года и стали тогда первыми среди банков, активно развивающих это направление в сложный экономический период. Анализ опыта других стран позволил нам прийти к выводу, что рынок потребкредитования в нашей стране имеет большой потенциал для развития. Мы видим, как популярность потребительских кредитов растет, что обусловлено в том числе простотой их получения.

Сейчас мы выходим на новый уровень. Через канал цифрового банкинга начинаем работать с уже четко сформировавшейся потребностью более молодой аудитории — активными онлайн-покупками — и предлагаем весьма выгодные условия, в частности, по кешбэку.

В чем специфика сегмента потребительского кредитования?

Универсального рецепта успеха в этом сегменте нет. Результат дают, например, хорошо сбалансированные и правильно организованные технологии многоканальных продаж. Кроме того, это совершенно иная модель управления и оценки рисков, системы тренингов и подбора персонала, программ мотивации, системы оценки эффективности.

Мы предлагаем кредиты в небольших суммах на длительный период и с низкой суммой ежемесячных погашений. Это позволяет клиенту держать баланс между собственными доходами и долговой нагрузкой.

Еще один фактор — рост потребительской активности населения и отложенный спрос. Кроме того, украинцы стали активнее использовать кредиты для закрытия дефицита "платежного баланса". Если раньше клиент имел кредиты в одном-двух банках, то сейчас в трех-четырех. Клиент выбирает более удобный продукт и более надежный банк с качественным сервисом.

Объем таких кредитов сохраняется даже в кризис, а многие банки делают упор как раз на розничное потребительское кредитование. С 2017 года прирост рынка составляет 30-35% в год, при этом средняя сумма кредита выросла более чем вдвое. Сейчас доля таких займов в чистых активах банковской системы составляет 9,8%.

Работает ли Идея Банк с МСБ? Какая ситуация в этом сегменте сейчас?

Мы активны в сегменте МСБ. Имея хорошую экспертизу в розничном потребительском кредитовании, мы построили наши продукты на стыке этих двух сегментов. Это позволяет нам успешно работать с ФЛП. В частности, мы можем предложить им быстроту и простоту оформления. В то же время мы видим, что этот сегмент бизнеса имеет значительный потенциал для развития и требует дополнительных ресурсов в виде кредитных средств, и мы готовы их выдавать. Кроме того, предприниматели ожидают от банков простого и удобного онлайн-сервиса. И это наша следующая задача.

Диджитализация во многом меняет привычный подход банков к построению сервисов

С увеличением автоматизации стандартных процедур растет значение сервиса. Насколько он важен в борьбе за потребителя сейчас и насколько вырастет в будущем?

Диджитализация во многом меняет привычный подход банков к построению сервисов. Клиент хочет скорости, быстроты, удобства, и эти задачи с успехом решает онлайн-банкинг. Это новая реальность банковского сервиса.

Хороший сервис — одно из главных конкурентных преимуществ. Сделать его таким помогут простые и четко выстроенные бизнес-процессы. Понимая продукт, его возможности и преимущества, мотивированный менеджер эффективно работает с клиентом. Он делает все, чтобы тот получил лучший клиентский опыт.

Как вы обучаете команду, существуют ли в компании собственные корпоративные образовательные курсы?

Для персонала разработан ряд обязательных обучающих программ. Успех банка во многом зависит от нашей гибкости реагирования на меняющиеся условия и быстроты принимаемых решений. Поэтому программы обучения сотрудников достаточно мобильны, в нужный момент мы можем легко перефокусироваться.

Как изменится банковская отрасль в будущем? Какие новые тренды намечаются?

Мир постоянно укоряется, а значит, меняются и ожидания клиентов. Есть уже четко сформулированное определение "клиента будущего" — это "клиент онлайн". Поэтому банкам нужно находиться на острие трендов, предоставляя новые формы услуг и форматы обслуживания. Хотим мы или нет, через год-два уже нельзя будет иметь плохо работающие дистанционные каналы обслуживания.

При этом классическая функция банков не меняется: это предоставление и сбережение средств. Кроме хорошего обслуживания клиентам все так же будут важны доступность кредитов и надежность банка.