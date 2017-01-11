IFC решилась на инвестицию в строительство зернового терминала в порту "Южный"

Согласно сообщению на сайте IFC, кредитное соглашение ожидает подписания сторонами.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития будет участвовать в качестве параллельного кредитора, обеспечивающего параллельный кредит на ту же сумму. Так, 8 сентября 2016 года Совет директоров ЕБРР выделил $37 млн на строительство зернового терминала в порту "Южный". Общая сумма инвестиций в проект составляет $130 млн.

Строительство зернового терминала мощностью 5 млн тонн в год и причала №25 будет проходить в два этапа.

Первый этап предусматривает строительство железнодорожных объектов для приемки 4 млн тонн зерна, зернохранилищ, оборудования для сушки зерна, транспортной сети лифтов и конвейеров, судно-погрузчика для погрузки зерна с мощностью 2000 тонн в час.

Первая фаза разработки причала будет включать в себя строительство 422 м причала с одним подвижным погрузчиком мощностью 2000 тонн в час.

Второй этап строительства терминала будет включать в себя строительство мощностей для наливных грузов, дополнительных элеваторов и второго судно-погрузчика, что позволит увеличить годовую мощность объекта по перевалке до 6-8 млн тонн зерна.

Ожидается, что проект будет реализована и введен в эксплуатацию в течение двух лет с момента начала строительства.

Под проект требовалось приобретение 11 земельных участков общей площадью 28,01 га. Компания приобрела девять из них у трех частных владельцев по рыночным ставкам. Еще два участка были приобретены из Одесской обладминистрации на условиях долгосрочной аренды (49 лет).

Компания Cargill (США), Администрация морских портов Украины (АМПУ) и ООО "М.В. Карго" в августе 2015 года подписали трехсторонний меморандум о намерениях реализовать инвестиционный проект в МТП "Южный". Запуск терминала предварительно был запланирован на 2017 год.

Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго", оперирующей в порту "Южный", инвестиционное соглашение, согласно которому она решила инвестировать $100 млн в строительство зернового терминала.

Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51%-ной доли "М.В. Карго".

СПРАВКА

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), ООО "М.В. Карго" основано в 2004 году, его владельцем является компания Neptune Port Holding B.V. (Нидерланды), конечными бенефициарами которой являются Егор Гребенников и Андрей Ставницер (руководитель и совладелец группы терминалов "ТИС", оперирующей в порту "Южный").