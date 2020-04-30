ИКАО создала группу по восстановлению авиации в связи с коронавирусом

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) создала специальную группу по восстановлению авиации после кризиса из-за COVID-19.

Об этом сообщается на сайте организации.

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Указано, что эта спецгруппа будет разрабатывать и давать рекомендации государствам и промышленным операторам.

Группу создали "в связи с серьезным воздействием, которое ощутил международный сектор гражданской авиации в результате COVID-19, и необходимостью значительной координации между правительством и промышленностью, чтобы помочь воссоединить мир…".

"Как мы знаем, воздушное сообщение имеет критическое значение для экономики и устойчивого развития в каждом регионе мира. Следовательно, эффективное восстановление международного авиасообщения имеет важное значение для поддержки восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 ",— отметил президент совета ИКАО Сальваторе Скьячитано.

Известно, что председателем новосозданной группы будет представитель Франции в совете Филипп Берту.

Также в ее состав войдут члены совета правления, представители авиационной отрасли, представители Всемирной организации здравоохранения и Всемирной туристской организации.

Напомним, авиакомпании по всему меру терпят убытки из-за отмены полетов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19. Международная организация гражданской авиации считает, что потери перевозчиков с января по сентябрь 2020 года могут составить $160–253 млрд.