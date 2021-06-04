Импорт подержанных автомобилей в Украину в январе-мае вырос на 45%

В мае украинские номера получили 33,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Как сообщает ассоциация "Укравтопром", это на 8% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.

Доля же растаможенных автомобилей украинском рынке легковушек составила около 79,8%, а новых — соответственно около 20,3%.

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Самой популярной маркой автомобилей среди ввозимого секонд-хенда остается Volkswagen: в мае 5,6 тысячи таких машин поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте по этому показателю — автомобили Ford (3,2 тысячи), на третьем — Renault (почти 3 тысячи), на четвертом — Škoda (2,6 тысячи), на пятом — Hyundai (1,9 тысячи). Наиболее популярной моделью среди подержанных авто стала Renault Megane (ее ввезли в количестве 2205 штук).

Таким образом, в январе-мае украинскую прописку получили 159,6 тысячи бывший в употреблении легковых автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в четыре раза больше количества проданных в Украине новых авто с начала 2021 года (8,5 тысячи).

В то же время продажа новых легковых авто в мае выросла на 43% — это лучший майский показатель с 2013 года. Больше всего украинцы покупали новых машин японской марки Toyota (1122 штуки, +9% к маю 2020).

Также в топ-10 вошли Renault (1067 штук при годовом росте на четверть), Kia (629 штук, -6%), Škoda (624 штуки, рост в 2,2 раза), Nissan (415 штук, рост в 2,6 раза), Chery (411 штук, рост в 3,4 раза), Hyundai (409 штук, +62%), Volkswagen (393 штук, рост в 5,4 раза), Mazda (345 штук, +65%), Peugeot (340 штук, +74%).

Напомним при этом, что в апреле подержанных автомобилей завезли в Украину больше — 38,8 тысячи, а новых — чуть более 10 тысяч.

В марте же наблюдался настоящий всплеск ввоза б/у автомобилей относительно марта 2020 года — на 87% до 34,8 тысячи.