Как сформировать культуру инновационности и оптимизировать бизнес-процессы

С момента основания компании в 2011 году мы приняли решение, что развитию лидерства и инновационности будем уделять особое внимание. Именно лидеры на всех уровнях создают в компании климат, который мотивирует сотрудников не только на достижение результата, а и на поиск новых идей и решений. Главным генератором инноваций были и остаются наши сотрудники, независимо от занимаемой должности.

Ключевым шагом в развитии будущих лидеров в "ТЕДИС Украина" стало открытие Школы эффективного менеджмента и лидерства "ШМЕЛЬ" в 2011 году. В ней обучаются лучшие управленцы нашей компании.

Минувший год стал для всех нас большим вызовом. Инновации перестали быть просто трендом в бизнесе, они стали жизненной необходимостью. Поэтому Школа эффективного менеджмента и лидерства, выйдя на качественно новый уровень, трансформировалась в "ШМЕЛЬ-2". Основная идея обновленного проекта — развитие в компании инновационной культуры за счет систематического вовлечения участников в инновационную работу, а именно: поиск узких мест, ключевых факторов, разработку подходов по их устранению и последующей реализации.

Также компания поддерживает инновационные проекты, основанные на внутреннем сотрудничестве представителей всех функциональных направлений. В "ТЕДИС Украина" успешно работает Innovation Club, который собрал сотрудников из внутреннего кадрового резерва, стремящихся совершенствовать бизнес-процессы. Клуб помогает в подготовке инновационных идей тем коллегам, которые подали свои работы на конкурс стартапов в компании. И это еще одно важное направление формирования инновационной культуры в "ТЕДИС Украина". Конкурс START UP — это поиск лидеров, способных улучшить бизнес-процессы и предложить кардинально новые идеи. За время проведения конкурса в 2020 году сотрудники подали около 40 проектов.

Как это работает? Идеи оценивают сотрудники компании, которые и принимают решение о ценности и актуальности каждой из них. Далее идея прорабатывается совместно с экспертом и защищается на заседании Innovation Club. И только после этого мы можем признать идею инновацией и начать ее внедрять.

Благодаря работе Innovation Club мы успешно воплотили несколько проектов, которые повысили операционную эффективность компании. Например, изменение формата путевых листов сократило ежедневное количество печатных форм с 350 до 32, что позволило сэкономить более 80 тыс. листов бумаги в год. Уже в этом году несколько идей признаны инновациями, проведены пилотные запуски и готовятся к внедрению в компании.

Что дальше? В апреле 2021 года стартовала новая обучающая программа Іnnovative Ways для линейных руководителей головного офиса "ТЕДИС Украина". Здесь сотрудники получают и систематизируют знания в области управления и инновационности. Также в ходе обучения разрабатывают и улучшают бизнес-процессы, иными словами, делают свою работу легче и эффективнее, не отходя от "парты".

Мы продолжаем проект "ШМЕЛЬ-2" и конкурс START UP. В нашей компании много креативных сотрудников, которые стремятся не только добиваться высоких результатов в своей работе, но и улучшать бизнес-процессы компании, обеспечивая ее успех и процветание.

Инновации — это просто! Стоит лишь взглянуть на привычные вещи под другим углом.