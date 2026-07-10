Жатва превратилась в кошмар: Россия может потерять урожай зерна из-за нехватки топлива

Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для российских фермеров, сталкивающихся с дефицитом дизельного топлива, ограничениями на его продажу и ростом цен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых, южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, обеспечивающих пятую часть всего урожая зерна.

На Кубани солярку можно найти на федеральной трассе М4, а люди вынуждены ночевать в АЗС в ожидании бензовозов, рассказал работающий в регионе фермер. При этом на заправках установлены лимиты – 100 или 200 литров в одни руки, тогда как один комбайн за смену тратит до 300 литров топлива. Поэтому многие не рискуют выезжать на уборку без уверенности в подвозе топлива на поле.

В оккупированном Крыму, ставшем эпицентром топливного кризиса, техника "просто стоит без движения". В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 млн. тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.

В Свердловской области ситуация критична, ведь запасы топлива есть на месяц, что потом никто не знает. "Все понимают, что если не убрать урожай, то будет кошмар. Но никто не понимает, как именно помочь", – сетует местный фермер.

Проблема с топливом усложняется тем, что при уборке урожая нужно уложиться буквально через неделю — 10 дней с того момента, как зерно созрело. А если не успеть, оно станет осыпаться, а если пойдут дожди, уборочные комбайны просто не сойдут.

Уборочная кампания-2026 уже существенно отстает от прошлогодней: на 1 июля обмолочено 1,3-1,5 млн га, что в три раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года - 4,2-4,6 млн га.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

По оценке главы консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Уифера, сейчас из-за украинских ударов простаивает около трети российских нефтеперерабатывающих мощностей, причем происходит это в критический для экономики период — во время жатвы.

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Ранее Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

Власти официально ограничили продажу топлива более чем в 40 регионах, включая оккупированные территории Украины. При этом сообщения о перебоях с поставками и закрытии автозаправок уже поступают практически со всей страны.

На этом фоне Россия с июля 2026 начинает импорт нефтепродуктов из-за границы и вводит полный запрет на экспорт дизельного горючего.