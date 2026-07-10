Жнива перетворилися на кошмар: Росія може втратити врожай зерна через брак палива

Збиральна кампанія 2026 року перетворюється на кошмар для російських фермерів, які стикаються з дефіцитом дизельного палива, обмеженнями на його продаж та зростанням цін.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що особливо гостро дефіцит солярки для комбайнів та іншої техніки відчувається у ключових, південних регіонах — Ростовській області, Краснодарському та Ставропольському краях, які забезпечують п'яту частину всього врожаю зерна.

На Кубані солярку можна знайти на федеральній трасі М4, а люди змушені ночувати в АЗС в очікуванні бензовозів, розповів фермер, що працює в регіоні. При цьому на заправках встановлені ліміти — 100 або 200 літрів в одні руки, тоді як один комбайн за зміну витрачає до 300 літрів палива. Тому багато хто не ризикує виїжджати на прибирання без впевненості в підвезенні палива на поле.

В окупованому Криму, який став епіцентром паливної кризи, техніка "просто стоїть без руху". У Ростовській області, яка щорічно збирає близько 10 млн тонн зерна, фермери вже говорять про можливу втрату до 15% урожаю.

У Свердловській області ситуація критична, адже запаси палива є на місяць, що потім ніхто не знає. "Усі розуміють, що якщо не прибрати врожай, то буде кошмар. Але ніхто не розуміє, як саме допомогти", - нарікає місцевий фермер.

Проблема з паливом ускладнюється тим, що при збиранні врожаю треба вкластися буквально за тиждень — 10 днів з того моменту, як зерно дозріло. А якщо не встигнути, воно почне обсипатися, а якщо підуть дощі, збиральні комбайни просто не зійдуть.

Збиральна кампанія-2026 вже суттєво відстає від торішньої: на 1 липня обмолочено 1,3-1,5 млн га, що втричі менше від показників аналогічного періоду минулого року — 4,2-4,6 млн га.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.

За оцінкою голови консалтингової компанії Macro-Advisory Кріса Уіфера, зараз через українські удари простоює близько третини російських нафтопереробних потужностей, причому відбувається це, у критичний для економіки період — під час жнив.

Що відомо про проблеми з пальним у Росії?

Наразі Росія стикається з найгострішою паливною кризою, спричиненою серією успішних ударів українських дронів по російських нафтопереробних заводах.

Після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Раніше Путін вперше визнав паливну кризу в РФ та заявив про повну заборону експорту бензину.

Влада офіційно обмежила продаж палива більш ніж у 40 регіонах, включаючи окуповані території України. При цьому повідомлення про перебої з поставками та закриття автозаправок надходять вже практично з усієї країни.

На цьому фоні Росія з липня 2026 року починає імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запроваджує повну заборону на експорт дизельного пального.