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Саратовский НПЗ остановил работу после удара украинских дронов

Саратовский НПЗ
Саратовский НПЗ приостановил работу после атаки БпЛА / Википедия

Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ, принадлежащий российской компании «Роснефть», прекратил переработку нефти 8 июля после повреждений, нанесенных в результате атаки украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, беспилотники попали в основную установку первичной переработки CDU-6 мощностью 20 тысяч метрических тонн в сутки — единственную установку на заводе.

Данные биржи свидетельствуют о том, что топливо с Саратовского нефтеперерабатывающего завода не предлагалось на Санкт-Петербургской международной товарной бирже из среды.

Саратовский НПЗ также приостанавливал работу после атак дронов в марте и мае.

В 2024 году завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти, или 2,2% от общего объема переработки в России, произведя 1,2 миллиона тонн бензина, 1,9 миллиона тонн дизельного топлива и 1,0 миллиона тонн мазута.

Удар по Саратовскому НПЗ

Reuters отмечает, что губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара дронов по региону один человек погиб, несколько других получили ранения. Он также заявил о повреждении "гражданских промышленных объектов", не уточнив, о чем идет речь.

Тогда же Генштаб ВСУ сообщил о попадании по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Впоследствии в Генштабе Вооруженных Сил Украины подтвердили поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По информации Генштаба, на территории предприятия были зафиксированы взрывы и пожар.

Саратовский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Его проектная мощность – около 7 млн. тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, которые используются в частности для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Удары по российским НПЗ

В последние месяцы украинские беспилотники регулярно наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре. Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России вынуждены были остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов.

Среди подвергшихся атакам нефтеперерабатывающих заводов — Кирисский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Также Омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России,   приостановил работу   после атаки украинских дронов, которая произошла 6 июля.

Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу до 2027 года.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.


Автор:
Светлана Манько