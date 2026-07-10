Саратовський НПЗ зупинив роботу після удару українських дронів

Саратовський нафтопереробний завод у РФ, який належить російській компанії «Роснефть», припинив переробку нафти 8 липня після пошкоджень, завданих унаслідок атаки українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

За даними агентства, безпілотники влучили в основну установку первинної переробки CDU-6 потужністю 20 тисяч метричних тонн на добу — єдину таку установку на заводі.

Дані біржі свідчать, що паливо із Саратовського нафтопереробного заводу не пропонувалося на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі з середи.

Саратовський НПЗ також призупиняв роботу після атак дронів у березні та травні.

У 2024 році завод переробив 5,8 мільйона тонн нафти, або 2,2% загального обсягу переробки в Росії, виробивши 1,2 мільйона тонн бензину, 1,9 мільйона тонн дизельного палива та 1,0 мільйона тонн мазуту.

Удар по Саратовському НПЗ

Reuters зазначає, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок удару дронів по регіону одна людина загинула, кілька інших отримали поранення. Він також заявив про пошкодження "цивільних промислових об’єктів", не уточнивши, про що йдеться.

Тоді ж Генштаб ЗСУ повідомив про влучання за Саратовському нафтопереробному заводу.

Згодом у Генштабі Збройних Сил України підтвердили ураження Саратовського нафтопереробного заводу. За інформацією Генштабу, на території підприємства зафіксували вибухи й пожежу.

Саратовський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність – близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне й авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Удари по російським НПЗ

В останні місяці українські безпілотники регулярно завдають ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів.

Серед нафтопереробних заводів, що зазнали атак, — Кіриський НПЗ, Московський і Рязанський НПЗ, а також заводи в Нижньому Новгороді та Ярославлі.

Також Омський нафтопереробний завод, що є найбільшим у Росії, призупинив роботу після атаки українських дронів, яка відбулася 6 липня.

Московський нафтопереробний завод "Газпромнефти", який двічі потрапив під удари безпілотників у червні, не зможе відновити роботу до 2027 року.

Українські атаки вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це країна зіткнулася з паливною кризою, яка вже призвела до черг на АЗС, обмежень на продаж бензину та зростання напруги в регіонах.



