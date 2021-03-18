IT и Телеком 30 минут назад

Instagram запретит взрослым отправлять сообщения подросткам, которые на них не подписаны

Соцсеть вводит новые правила для того, чтобы защитить подростков от нежелательного общения со взрослыми пользователями

Instagram презентовал новые функции. Фото: Depositphotos Instagram презентовал новые функции. Фото: Depositphotos
Instagram презентовал новые функции. Фото: Depositphotos

Социальная сеть Instagram ввела новые правила, ограничивающие возможность для взрослых пользователей отправлять личные сообщения подросткам, которые на них не подписаны. Эта функция, по мнению разработчиков соцсети, поможет защитить подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых.

В частности, как объясняют представители Instagram, если взрослый пользователь попытается отправить сообщение подростку, который не "фолловит" его, он получит уведомление о том, что это невозможно. Такая функция основана на работе по прогнозированию возраста людей с помощью технологии машинного обучения и возраста, который люди сообщают при регистрации в соцсети.

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Еще одна функция, которую вводит Instagram, направлена на то, чтобы предупредить подростка о потенциально подозрительном поведении взрослого пользователя, который пытается взаимодействовать с ним в личных сообщениях в том случае, если они "дружат" в соцсети.

Например, если взрослый пользователь отправляет большое количество запросов на добавление в друзья или сообщений людям младше 18 лет, Instagram будет предупреждать получателей в личных сообщениях и давать им возможность завершить беседу, заблокировать, пожаловаться или ограничить такого пользователя.

Иллюстрация: Instagram

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Напомним, что, по данным исследования, проведенного на базе открытых данных компанией GlobalLogic, социальную сеть Instagram используют 14 миллионов украинцев. В сравнении с 2019 годом, количество пользователей сети возросло на 22%.

Самой популярной соцсетью в Украине является YouTube. Ресурс охватывает 96% пользователей в стране. В среднем на сайте они проводят порядка 40 минут в день.

Иллюстрация: Depositphotos

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