Интерпол и лаборатория Касперского решили вместе бороться с хакерами

Интерпол и "Лаборатория Касперского" запускают кампанию по повышению осведомленности о вирусах-вымогателях Anti-Ransomware Day, сообщает Bits.media.

Кампания была запущена в день третьей годовщины начала распространения вируса-вымогателя WannaCry. В рамках сотрудничества Интерпол и "Лаборатория Касперского" хотят повысить информированность людей о последствиях атак вирусов-вымогателей, которые продолжают вредить индивидуальным пользователям и предприятиям во всем мире.

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Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", до октября 2019 года WannaCry оставался самой крупной из атак этого типа. Компании, пострадавшие от WannaCry, в среднем понесли убытки на $1,46 млн. Исследователи заявили, что в течение 2019 года около 767 907 пользователей пострадали от атак вирусов-вымогателей, и 30% из них были корпоративными пользователями.

Руководитель отдела маркетинга B2B-продуктов "Лаборатории Касперского" Сергей Марцынкян заявил Infosecurity-Magazine:

"Угроза остается актуальной и сегодня, так как найдутся пользователи, которые, возможно, еще мало о ней знают и могут стать жертвами вирусов-вымогателей. Хорошая новость в том, что правильный подход к безопасности и соответствующие меры могут сделать такие вирусы еще одной некритической угрозой".

Директор Интерпола по борьбе с киберпреступностью Крейг Джонс (Craig Jones) добавил:

"Киберпреступники диверсифицируют векторы угроз для запуска кибератак, использующих в своих целях пандемию коронавируса. Эти киберугрозы наносят серьезный вред людям и организациям, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию в мире. Настал тот момент, когда мы должны объединиться, чтобы остановить их".

По данным компании Emsisoft, количество успешных атак вирусов-вымогателей на государственный сектор США значительно сократилось – в I квартале этого года им подверглись всего 89 организаций. Однако распространение вирусов не прекратилось во всем мире, несмотря на пандемию.

В начале апреля Интерпол предупредил, что киберпреступники активизировали усилия по распространению вирусов-вымогателей в информационных системах больниц с целью получения крупных выкупов в криптовалюте.

В конце прошлого месяца хакеры заразили вирусом-вымогателем информационную систему медицинского центра Парквью и потребовали выкуп в криптовалюте, а на прошлой неделе аналогичной атаке подверглась крупнейшая сеть частных госпиталей Европы.

Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать на 3 года доступ к веб-ресурсам интернет-компаний ВКонтакте, Одноклассники, "Mail.ru", "Яндекс", "Лаборатория Касперского", "Dr.Web", официального дистрибьютора "1С" и других.

Ранее сообщалось, что украинцы стали чаще посещать запрещенные российские сайты с мобильных устройств.