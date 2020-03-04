Ірина Однорог, CFO Weatherford Україна, про нафтогазовий ринок та принципи роботи компанії

Компанія — світовий лідер у своєму сегменті, але не надто знайома широкому загалу. Розкажіть, будь ласка, про бізнес Weatherford.

Weatherford в Україні — це частина однієї з найбільших багатонаціональних компаній з обслуговування газонафтових родовищ. Weatherford працює у понад 80 країнах та має мережу приблизно з 620 локацій, зокрема виробництво, сервіс, дослідження та розробки, навчальні центри. У компанії працюють майже 24 тисячі співробітників.

Ми пропонуємо інноваційні технології та послуги, розроблені для задоволення поточних та майбутніх потреб в енергетиці безпечним, етичним та екологічним способом. Зокрема, надаємо послуги з оцінки та розкриття пласта (тобто з похило-скерованого буріння, геофізичні послуги), будівництва та капітального ремонту свердловин (підвіски хвостовиків, оснастки обсадних колон, обладнання закінчування свердловин), зі стимуляції видобутку та оптимізації продуктивності видобутку (капілярні системи, плунжерні ліфти). Це головні запити від ринку в Україні на сьогодні.

Ви досить непогано знаєтеся на асортименті компанії як на фінансового директора…

Насправді, не лише цікаво, але й корисно поспілкуватися з колегами, які безпосередньо залучені до операційної діяльності. Знання продукту, який пропонує компанія, та його цінності для клієнта дозволяють правильно оцінити можливі ризики, сформувати цінову стратегію, визначити потенційні можливості ринку тощо.

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Приміром, плунжерний ліфт — це як корок від шампанського, опускається у свердловину і створює умови, за яких рідина дренується з продуктивного інтервалу. Газ тисне знизу, і, коли тиск стає критичним, плунжерний ліфт, наче зі збовтаної пляшки, вилітає нагору та виштовхує воду. Це дозволяє збільшити дебіт видобутку газу без додаткових технологічних операцій та капітального ремонту свердловини. В результаті жодних втрат від простою свердловини та витрат на її ремонт.

Ми пропонуємо рішення, необхідні на всіх етапах життєвого циклу свердловини

Чому я як клієнт маю обрати саме вас? Лише технології чи ще якісь переваги?

Про переваги можна говорити дуже довго. Ми ставимося до клієнта як до партнера, оскільки робимо цей бізнес разом. Отримуючи запит, завжди уточнюємо, яку фінальну ціль необхідно досягти або яку проблему вирішити, та, зважаючи на це, пропонуємо комплексне рішення для досягнення бажаного результату.

Ми за прозоре ведення бізнесу, адже довгостроковий успіх вимірюється чесністю та відкритістю.

У нас просто неймовірна команда талановитих фахівців, що готова до будь-яких завдань 24 години на добу 7 днів на тиждень. Наш генеральний директор Наталія Рудевич організувала робочий процес таким чимном, що кожен зі співробітників відчуває причетність до діяльності компанії і знає, що його думку цінують, а корисні ідеї втілюють у життя. Від цього Weatherford в Україні працює набагато ефективніше та з більшим ентузіазмом.

Як відбувається бізнес-процес?

Передусім це постійна й копітка робота з наявними та потенційними клієнтами. Потрібно знати, на якому етапі робіт перебуває клієнт, що йому необхідно саме зараз, що потребуватиме у майбутньому. Також важливо дати клієнту знання про продукт, який може запропонувати Weatherford, продемонструвати його переваги. Для цього ми досить часто проводимо "воркшопи" на власній базі в Полтаві як з власної ініціативи, так і в межах заходів, організованих Спілкою інженерів-нафтовиків (SPE).

Далі — запит від клієнта на пряму закупівлю або участь у тендері, узгодження та підписання контракту і власне сама робота. Але й після цього процес продажу ще не завершений. Зворотний зв'язок від клієнта після виконання робіт — це найголовніше джерело навчання, що дозволяє проаналізувати очікування клієнта, визначити переваги та недоліки власного продукту і невпинно вдосконалюватися.

Що такого неймовірного зробила ваша команда, чого ніхто не робив?

Насправді кожна виконана робота — це виклик. Пам'ятаю, як захоплено розповідали наші геофізики про свою першу роботу на глибині майже 7 км (в Україні дедалі частіше трапляються надглибокі свердловини). Це нестандартний досвід не лише для України, а й для світу. У нас є успішні проєкти на таких глибинах — проводимо геофізичні, ловильні роботи, буріння.

Як воно — працювати у міжнародному середовищі? Що потрібно враховувати в роботі з іноземними партнерами?

Лише два слова: законодавство та менталітет. Щодо правового регулювання оподаткування, розмитнення, документального оформлення транзакцій з іноземними контрагентами між Україною та країнами Європи, США, Канадою просто прірва.

Підписання контракту — це стандартна практика, тож навіщо ці додаткові угоди до основного договору, чому недостатньо наданої квоти? Або що таке акт виконаних робіт, чому недостатньо рахунку? Або якщо акт виконаних робіт підписали обидві сторони, а це той документ, який мав би підтвердити факт надання послуг, то навіщо, приміром, ми просимо квитки та інші документи, що засвідчать перебування персоналу нашого партнера на території України у період надання послуг? Це все завжди викликає щире здивування партнерів.

Спрощення документального оформлення угод з іноземними контрагентами може стати для України одним із подальших кроків на шляху лібералізації валютного регулювання.

Хіба це неможливо перевести в електронний формат?

Що стосується транзакцій з іноземними компаніями, то це, напевно, далеке майбутнє, а ось електронний документообіг в Україні — це вже сьогодення. Хоча щодо його впровадження бізнес налаштований дуже скептично.

Відповідні зміни до законодавства та чітка позиція державних контрольних органів щодо електронних документів суттєво покращили б ситуацію. Крім того, уніфіковане та безпечне програмне забезпечення стало б знахідкою для процесу.

Які технології будуть основними для вашої компанії в майбутньому? Що диктує світовий ринок?

Світовий тренд у всіх галузях — діджиталізація. Це різноманітні технології, приміром датчики, які вимірюють тиск, температуру, сейсміку, вібрації, дебіт свердловини. Хмарні сервіси, що дозволяють передбачити та виявити поточні чи майбутні зміни у життєвому циклі свердловини в режимі реального часу. Усе, що допомагає клієнту ухвалювати правильні стратегічні рішення.