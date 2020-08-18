Ірина Пономаренко, Roshen: принцип компанії — допомагати потрібно свідомо

Хоча раніше ефективна політика щодо КСВ зазвичай впливала на певну марку чи компанію, нинішня ситуація не схожа на все, що ми бачили. Чітка та послідовна реалізація КСВ стала наріжним каменем ідентичності багатьох брендів.

Корпоративна соціальна відповідальність в умовах спалаху COVID-19 стала показником того, наскільки бізнес добре та швидко здатний реагувати на тренди у режимі реального часу. Зараз як ніколи КСВ є показником того, як компанія взаємодіє із зацікавленими сторонами та громадами як на місцевому, так і на глобальному рівні.

Кондитерська корпорація Roshen, у якої сформована чітка політика соціальної відповідальності, продемонструвала швидку та ефективну адаптацію соціальної та благодійної роботи в умовах пандемії. Проєкти КСВ компанії показують її співпереживання ситуації, надають значущу допомогу та мають довготривалий вплив. Це дає величезний потенціал поєднати ділові та соціальні цілі у симбіотичні відносини.

Ірина Пономаренко, директор з розвитку соціальних проєктів корпорації Roshen, розповіла про реалізацію корпоративної соціальної відповідальності в умовах глобальної кризи.

Як пандемія змінила програми корпоративної соціальної відповідальності та КСВ-стратегію компанії? Що вплинуло на ці зміни?

Корпорація Roshen ухвалила рішення бути корисною тут і зараз. Ми переконані, що під час кризових ситуацій у питаннях благодійності потрібно мати холодну голову та чіткий план. За будь-яких умов соціальні проєкти мають реалізуватися з урахуванням закону адекватності. За епідемії COVID-19 у пріоритеті підтримка вразливих груп населення, допомога закладам охорони здоров'я і турбота про здоров'я співробітників.

Ми не зупинили наші програми. Як і планували, цього року закінчимо капітальний ремонт відділення онкогематології та відкриємо відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку в Національному інституті раку. Загальний бюджет цього проєкту понад 50 млн грн. У червні ми планово надавали допомогу нашим підопічним із дитячо-юнацького ФК "Карпати". Продовжуємо проєктні роботи у черкаському зоопарку Roshen.

Roshen спрямував на боротьбу з пандемією 144 млн грн, з яких трохи більше 26 млн грн становлять витрати на забезпечення захисту співробітників.

Звісно, ми всі сподівалися якнайшвидше повернутися до попереднього життя. Проте довелося переглянути стратегію корпоративної соціальної відповідальності, врахувавши зміни, спричинені тривалим карантином через COVID-19. Roshen тимчасово перейшов від системних і довгострокових проєктів до оперативної підтримки. Тобто ми не відмовилися від своїх проєктів, а переглянули принципи благодійної роботи та почали надавати адресну допомогу.

Скільки корпорація витратила коштів на боротьбу з пандемією?

Загалом це 144 млн грн, з них трохи більше 26 млн грн становлять витрати на забезпечення захисту співробітників і дистриб'юторів та виплати співробітникам.

Як формуються запити на допомогу? Кому і чим допомагали насамперед?

Ситуація березня 2020 року дуже схожа з тим, що було у 2013-2014 роках. Тоді, як і зараз, представники бізнесу і просто небайдужі узялися допомагати, але не було чітко сформованої потреби, все відбувалося хаотично. Часто щось закуповувалося в надлишку, коли іншого не вистачало.

Ми, як і багато інших, знали, що бракує апаратів ШВЛ, тож кинулися їх купувати. Та лише згодом зрозуміли, що якісне обладнання швидко придбати неможливо, термін постачання — від 15 до 18 тижнів. А щоб зрозуміти, який саме апарат необхідно придбати, треба знати технічні можливості конкретного медзакладу, а саме чи є система подання кисню та стисненого повітря.

Корпорація Roshen ухвалила рішення бути корисною тут і зараз. Паралельно передавали засоби індивідуального захисту для медиків, препарати для важкохворих і формували благодійні набори для літніх людей

Та одними лише апаратами ШВЛ потреби не обмежуються. Після консультацій із представником МОЗ, який відповідає за формування потреби та координацію з благодійниками, ми почали закуповувати саме те, що було вкрай необхідним для роботи лікарень в умовах пандемії — індивідуальний захист для медпрацівників.

Коли президент Зеленський розподілив відповідальність між представниками великого бізнесу за допомогу конкретним регіонам, кондитерську корпорацію у перелік благодійників не внесли. Але Roshen протягом багатьох років реалізує благодійні проєкти з охорони здоров'я, тому за критичної ситуації не міг залишатися осторонь. Ми самостійно визначили регіони та лікарні, яким допомагатимемо. Ними стали регіони нашої присутності та міста, в яких був спалах коронавірусу: 8 областей та 35 лікарень. Ми постійно вивчали потреби медзакладів та забезпечували їх усім необхідним для боротьби з COVID-19. У лікарні благодійну допомогу доставляли дистриб'ютори компанії.

Корпорація виділила майже 3 млн грн на закупівлю медикаментів. Яких саме і для кого?

Для більшості наших "підопічних" лікарень ми закуповували препарати, які застосовували для лікування тяжкохворих на COVID-19. Ці ліки досить дороговартісні, тож ми вирішили фінансувати їхню закупівлю. Зважаючи на потреби медиків та рекомендації МОЗ, ми сформували перелік з 10-12 препаратів, серед яких блокатори протонної помпи, пропофол, азитроміцин, моксифлоксацин, атракуріум, норадреналін та інфулган.

Ви говорили про адресну допомогу. Про що саме йдеться?

COVID-19 особливо небезпечний для літніх людей. Початково вони не були цільовою аудиторією соціальних проєктів Roshen, однак під час пандемії ми зосередилися і на допомозі літнім людям, намагаючись мінімізувати їхній вихід за межі житла. Разом із БФ "Життєлюб" розпочали проєкт "Життєлюб. Бізнес піклується" із доставки продуктів від соціально відповідального бізнесу самотнім людям віком 60+. У червні ми доставили у регіони та передали 20 тисяч продуктових наборів для літніх людей. Це і є в певному розумінні адресна допомога.

Наша співпраця з "Життєлюбом" розпочалася ще на початку карантину, коли Roshen профінансував закупівлю 25 тисяч продуктових наборів для літніх людей у межах проєкту "Підвішений набір".

Чи триватиме допомога медзакладам і населенню під час пандемії?

Зараз дуже важливо діяти усім разом. Допомагати лікарям виконувати свій обов'язок з меншим ризиком для здоров'я, підтримувати людей на самоізоляції. Roshen стежить за ситуацією в регіонах, де працюють підприємства компанії, щоб за потреби ініціювати додаткові програми гуманітарної допомоги.

Ми вирішили за можливості перейти в онлайн, відмовитися від масових заходів, відтермінувати розважальні події і перейти до адресної допомоги, підтримки вразливих груп населення.

За нинішніх умов КСВ, по суті, стає стратегією компанії. Хоча бізнес змушений адаптуватися до нових економічних умов для довготривалого виживання, короткострокові виклики він може вирішити завдяки посиленню КСВ.