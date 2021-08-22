Транспорт 50 минут назад

Из трех украинских городов планируют запустить авиарейсы в Грузию

После основной волны кризиса, связанного с пандемией COVID-19, между Украиной и Грузией усиливается авиасообщение

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Из Харькова, Львова и Херсона планируют запустить прямые авиарейсы в Грузию. Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов.

По его словам, после основной волны кризиса, связанного с пандемией, между странами усиливается авиасообщение.

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"Вводим и будем дальше развивать систему авиасообщения не только из Киева, не только из Одессы. Харьков, Львов будем пробовать, Херсон хочет летать напрямую", — рассказал посол.

Долгов отметил, что обе страны стараются сделать все, "чтобы контакты между людьми были как можно более простыми, доступными и действенными".

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"Разрешили въезд в Украину и Грузию по внутренним ID-паспортам. Вроде бы, мелочь, но для многих людей это уже упрощает поездки", — подчеркнул дипломат.

Напомним, 7 апреля Государственная авиационная служба Украины выдала новой украинской авиакомпании Bees Airline права на выполнение регулярных рейсов из Херсона в Тбилиси и чартеров из Херсона в Анталию.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует возобновить авиарейсы в столицу Грузии город Тбилиси.

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