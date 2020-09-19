Jaguar Land Rover собирается презентовать два своих новейших суперкара (ВИДЕО)

Британский автомобильный концерн Jaguar Land Rover презентует электрический внедорожник Range Rover и седан Jaguar XJ нового поколения уже в ближайшие недели, а не в следующем году.

Об этом заявил главный финансовый директор JLR Адриан Марделл, два электромобиля будут представлены в октябре и ноябре, а не в августе и сентябре, как планировалось ранее, передает Autocar.

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Как отмечает издание, задержка с презентацией связана с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, которая поставила крест на планах многих мировых компаний.

Электрический внедорожник Range Rover, название которого пока держат в тайне, и новый седан Jaguar XJ с электрической силовой установкой построены на новой платформе MLA.

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По информации инсайдеров, новый Range Rover будет ниже, чем нынешние модели с ДВС и внешне будет похож скорее на легковой универсал. Jaguar XJ, который за полвека сменил восемь поколений, впервые в истории модели станет электромобилем.

Автомобили будут построены на модернизированном заводе Castle Bromwich. Марделл также рассказал о загадочном новом продукте, названном MLA MID, выпуск которого также был отложен.

Напомним, британская Land Rover разрабатывает новую технологию, которая позволит дистанционно управлять автомобилем на особенно трудных внедорожных участках.

Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover инвестирует 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) в производство электромобилей в Великобритании.