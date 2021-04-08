Як НоваПей під час карантину сприяла зростанню безготівкових розрахунків у фінсекторі

Карантин став каталізатором зростання розрахунків картками загалом та онлайн-платежів зокрема, а частка кешлесу збільшувалася швидше за звичайні темпи, які спостерігалися 2019 року.

Водночас значно зріс трафік посилок, і, відповідно, збільшилася кількість грошових переказів. Торік ми сягнули рекордної позначки — 264 млн грошових переказів, що майже на 40% більше, ніж 2019-го. І динаміка зростання триває вже кілька років.

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Протягом 2020 року суттєво збільшилася частка розрахунків карткою у відділеннях Нової пошти — із 19% у січні до 29% у грудні. Кількість онлайн-оплат через застосунок або сайт Нової пошти зросла більш ніж утричі порівняно з попереднім роком. А у червні ми спостерігали піковий показник популярності цього способу оплати, коли частка онлайн-розрахунків сягнула майже 10%.

Під час тотального закриття магазинів та інших карантинних обмежень Нова пошта стала мало не основною сполучною ланкою між споживачем та продавцем. За таких умов пріоритетним завданням для НоваПей (входить до групи компаній Нова пошта) було навчити клієнтів користуватися безготівковими способами оплати. Нам потрібно було пришвидшити процес переходу людей з готівкових на карткові розрахунки, навчити їх сплачувати онлайн, щоб мінімізувати контакти. Безумовно, спільно з Новою поштою ми намагалися максимально убезпечити людей у відділеннях: обов’язкові медичні маски та антисептики, регулярна дезінфекція приміщень тощо, але інструментом пришвидшення обслуговування та мінімізації контактів були саме онлайн-платежі.

Крім розрахунків у мобільному застосунку ми почали активно пропонувати клієнтам отримувати перекази на банківську картку. Під час першої хвилі карантину надали можливість оплати за третіх осіб. Для пришвидшення обслуговування намагалися автоматизувати процеси у відділеннях, для чого запустили верифікацію клієнта через "Дію" та ID-картку.

У IV кварталі 2020 року ми запустили сервіс автосписання з картки. Тепер можна не лише відмовитися від готівки і пластикової картки, а й не діставати зайвий раз смартфон із кишені.

Принцип автосписання схожий на те, як працюють застосунки для таксі: клієнт прив’язує картку до гаманця у мобільному застосунку Нової пошти. Коли покупець оглянув посилку, касир з його дозволу списує плату із прив’язаної картки: оператор тисне на одну кнопку — і платіж виконано.

Автосписання пришвидшує процес видачі посилок уп’ятеро. Тобто, якщо у черзі із 10 людей кожен скористається автосписанням, остання людина отримає посилку щонайменше на 3 хвилини швидше.

Післяплата вигідна не лише покупцям, а й продавцям. Це логічно, адже, пропонуючи таку опцію, продавець збільшує коло потенційних клієнтів

Авжеж, передбачені запобіжники, щоб з клієнта не списали зайві гроші. Оператор не вводить суму оплати, вона "зашита" в інформації про посилку, тож потрібно лише натиснути на клавішу "списати". Якщо ж сума платежу перевищує 500 грн, клієнтові приходить СМС з кодом підтвердження операції. Зараз працюємо над тим, щоб послуга автосписання була доступною не тільки у відділеннях, а й під час доставки кур’єром.

На карантині українці почали більше користуватися послугою післяплати. Так, карантин обмежив традиційний шопінг, проте більшість покупців хоче побачити товар на власні очі — перевірити його якість, перш ніж купувати. У випадку з онлайн-покупками це найлегше зробити за допомогою післяплати: замовив, перевірив і лише тоді заплатив. Саме тому цей сервіс не втрачає своєї популярності, а цифрові інструменти гармонійно його доповнюють. Про це свідчить статистика: кожна третя посилка зараз відправляється саме з післяплатою.

Післяплата вигідна не лише покупцям, а й продавцям. Це логічно, адже, пропонуючи таку опцію, продавець збільшує коло потенційних клієнтів. Серед них ті, хто просто не хоче платити гроші наперед через недовіру чи власні принципи, а також ті, хто хоче оглянути чи приміряти товар до покупки.

Крім того, післяплата дозволяє полегшити повернення товару, якщо він не підійшов: продавець економить час та ресурси й заробляє плюсик до лояльності клієнта, якому не треба робити додаткових кроків для повернення коштів.

Такий асортимент інструментів та сервісів робить компанію НоваПей разом із Новою поштою трендсетерами на хвилі стрімкого зростання безготівкових розрахунків. І ми не збираємося зупинятися на досягнутому.

Щокварталу ми впроваджуємо новий продукт для приватних клієнтів чи бізнесу. Наприклад, віднедавна можна замовляти грошові перекази за відправлені товари на банківську картку просто у відділенні під час відправлення товару. Як було раніше? Якщо продавець хотів отримати кошти на картку, то мав оформити електронну накладну через мобільний застосунок, подумавши про це заздалегідь. Відтепер можна замовляти отримання переказу безготівково під час відправлення посилки у відділенні. Це зручно і відповідає нашій кешлес-стратегії.

Також НоваПей надає фінансові послуги, не пов’язані з поштовою логістикою. Для фізичних осіб це приймання платежів, поповнення банківських карток, зняття готівки з картки. Особливо такі послуги популярні у селах і віддалених населених пунктах, де немає банків чи банкоматів. Варто згадати і про послугу миттєвого переказу, коли клієнт приносить гроші до одного відділення, а в іншому родич чи знайомий забирає готівку.

Логічним результатом усіх цих зусиль є зростання нашої частки ринку. За даними НБУ, ми вже кілька років лідируємо на ринку грошових переказів серед небанківських установ.