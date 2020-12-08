К Новому году "Укрзализныця" запускает еще три дополнительных поезда

На время новогодне-рождественских праздников "Укрзализныця" назначила три поезда по популярным направлениям.

Как сообщает пресс-служба ЖД-предприятия, назначено курсирование таких дополнительных поездов:

№143/144 Киев — Ивано-Франковск, Ворохта; поезд из Киева отправится 25, 27 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 января. Обратно поезд будет отправляться 26 и 28 декабря, а также 3, 5, 7 и 9 января.

Стоит отметить, что 29 декабря поезд будет курсировать только в Ивано-Франковск.

№149/150 Полтава — Ворохта; поезд из Полтавы будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

№129/130 Кременчуг — Ивано-Франковск; поезд из Кременчуга будет отправляться 24, 26, 28 и 30 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января. В обратном направлении поезд будет курсировать 25, 27, 29 и 31 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.

Напомним, ранее "Укрзализныця" к новогодним и рождественским праздникам уже возобновила курсирование и назначила ряд поездов в популярных направлениях: Киев — Солотвино, Одесса — Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель — Одесса, Мариуполь — Львов и Хмельницкий — Лисичанск.