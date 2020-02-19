Кабмин хочет, чтобы шахтеры нашли себе другую работу — Оржель

Правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины.
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает пресс-служба его ведомства.
По его словам, сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов.
"В стране должна развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это — прогресс, будущее, а уголь и его сжигание — прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", — отметил Оржель.
"Мы становимся более эффективными, а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности", — добавил министр.
Он также констатировал, что в современных реалиях Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, который не добывает ни одна шахта на подконтрольной территории.
"К тому же, мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной", — подытожил министр энергетики и защиты окружающей среды.
Напомним, что Алексей Оржель известен своим пристрастием к энергетике, опирающейся на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Ранее он презентовал концепцию, по которой к 2050 году в энергобалансе Украины уровень ВИЭ должен достичь 70%.
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