Кабмин хочет, чтобы шахтеры нашли себе другую работу — Оржель

Правительство готовит масштабную программу профессиональной переориентации шахтеров в рамках трансформации угледобывающей промышленности Украины.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает пресс-служба его ведомства.

По его словам, сжигание угля негативно влияет на окружающую среду, поскольку угольная отрасль производит много выбросов и отходов.

"В стране должна развиваться возобновляемая энергетика, аккумулирующие мощности, потому что это — прогресс, будущее, а уголь и его сжигание — прошлое. Мы должны спасти Украину от экологического бедствия", — отметил Оржель.

"Мы становимся более эффективными, а это значит, что нашим людям, которые работают в энергетике, надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места. Правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное. Мы хотим, чтобы эти люди нашли новую работу, а не были вынуждены лезть в шахты, подвергаться опасности", — добавил министр.

Он также констатировал, что в современных реалиях Украина вынуждена покупать антрацитовый уголь для украинских ТЭС, который не добывает ни одна шахта на подконтрольной территории.

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"К тому же, мы авансом платим за уголь на складах наших ТЭС больше, чем мы сжигаем, так как изменился климат. Будем откровенны, добыча угля в новых условиях является не рентабельной", — подытожил министр энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, что Алексей Оржель известен своим пристрастием к энергетике, опирающейся на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Ранее он презентовал концепцию, по которой к 2050 году в энергобалансе Украины уровень ВИЭ должен достичь 70%.