IT и Телеком 1 час назад

Кабмин хочет заблокировать в Украине работу российских онлайн-сервисов

Указанные сервисы, по мнению представителей Кабинета министров, пропагандируют контент российского производства

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Кабинет министров Украины поручил разработать предложения по внедрению санкций против российских онлайн-сервисов ivi.ru и Wildberries.ru из-за сериалов и другого контента производства Российской Федерации.

Об этом на заседании правительства сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries, в связи с этим предлагается протокольное поручение Кабмину рассмотреть возможность по применению специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, типа сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", — заявил министр.

Стоит отметить, что накануне крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries открыл интернет-магазин на территории Украины.

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Напомним, ранее стало известно, что с 11 декабря 2019 года на одном из российских телевизионных каналов начнется показ телесериала "Слуга народа" в главной роли с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Нынешний гарант снялся в нем еще в качестве актера "Квартала 95".

Также сообщалось, что сериал "Слуга народа" российский телеканал ТНТ купил не у студии "Квартал 95". В своем официальном заявлении представители компании пояснили, что "Квартал 95" еще в 2012 году начал сотрудничать с международным дистрибьютором из Швеции Eccho Rights — с тех пор именно он представляет проекты студии на рынках мира.

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