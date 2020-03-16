Кадровый голод: в ЕС начинают активно нанимать на работу женщин-дальнобойщиков

В 2020 году нехватка водителей в европейском секторе автотранспорта увеличится на 13%. При этом, среди малых и средних транспортных и логистических предприятий ряда стран ЕС дефицит водителей коммерческого грузового транспорта по итогам года достигнет 36%.

Как сообщает ЦТС, об этом свидетельствуют результаты исследования Международной организации автотранспортной отрасли IRU.

Согласно проведенному исследованию, наиболее остро из всех европейских стран дефицит водителей будет ощущаться в Польше и Румынии. Так, в Польше нехватка водительских кадров уже достигла 22% и, по прогнозам, в течение 2020 года возрастет еще на 15%.

В Румынии в 2019 году кадровый дефицит составлял 50%, а по итогам текущего — прогнозируется на уровне 62%.

В то же время, в этих странах наблюдается самый низкий уровень занятости женщин среди водителей коммерческого транспорта в ЕС — всего 2%. Поэтому, привлечение женщин и молодежи рассматривается в качестве вариантов восполнения кадрового дефицита среди европейских дальнобойщиков.

При этом, издание отмечает, женщины не торопятся становиться профессиональными водителями по ряду причин, среди которых сложные условия труда, отсутствие безопасных охраняемых стоянок и длительные командировки.

IRU заявляет, что в связи с этим организация уже добилась прогресса в решении некоторых задач. В частности, на строительство безопасных охраняемых стоянок выделено в общей сложности 60 млн евро, а также реализуется серия совещаний "Женщины в транспорте", нацеленная на увеличение числа женщин среди профессиональных водителей. В рамках работы над проблемой нехватки водителей IRU налажены партнерские связи, в частности с Международной организацией труда (МОТ) и Европейской федерацией транспортников (EFT).

Напомним, 12 февраля 2020 года к зданию Кабинета министров Украины в среду дальнобойщики и перевозчики вышли на акцию протеста. Они пригнали в центр Киева десятки фур.

Протестующие требовали от правительства равных условий получения разрешений, отмены их электронного бронирования, а также установления ответственности за перегрузку транспортного средства для грузоотправителя.