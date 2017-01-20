Почему ЕВРАЗ возобновляет работу украинского предприятия

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) возобновила ЧАО "ЕВРАЗ Сухая Балка" (Кривой Рог Днепропетровской обл.) действие двух лицензий на добычу железной руды после устранения им нарушений.

Приказ об этом, подписанный временно исполняющего обязанности главы Госгеонедр Николаем Бояркиным, датируется 18 января текущего года и опубликован на сайте ведомства.

"В связи с устранением нарушений ЧАО "ЕВРАЗ Сухая Балка" и учитывая предложения комиссии по вопросам недропользования (протокол от 9 декабря 2016 года №№6/2016) приказываю возобновить действие специальных разрешений на пользование недрами №592 от 5 августа 1996 года, выданных ЧАО "ЕВРАЗ Сухая Балка", — говорится в документе.

В пресс-службе "ЕВРАЗ Украина" на запрос Delo.UA подтвердили, что Госгеонедр 19 января 2017 года возобновила предприятию спецразрешения на разработку недр.

"Осуществляем оформление необходимых документов для возобновления работы и параллельно готовим шахты к запуску. Возобновить работу предприятия планируем в ближайшее время", — отметил директор по корпоративным отношениям "ЕВРАЗ Украина" Артем Матвиенко.

При этом в компании не прокомментировали сохранились ли претензии Нацполиции и Прокуратуры Днепропетровской области.

Напомним, в сентябре 2016 года Госгеонедр приостановила действие разрешения ЕВРАЗ Суха Балка на разработку недр. Замечания контролирующих органов рудник устранил практически сразу, но действие лицензии возобновлено только сейчас.

Рудник, принадлежащий международной группе ЕВРАЗ простаивает с сентября 2016 года из-за приостановки действия спецразрешений на добычу полезных ископаемых.

При этом в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины заявляли, что предприятие незаконно добыло железную руду в объеме более 150 тыс. тонн при отсутствии разрешительных документов и нанесло ущерб государству на 12 млн грн. Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

ЧАО "ЕВРАЗ Сухая Балка" специализируется на добыче железной руды подземным способом. В состав рудника входят шахты "Юбилейная" и им. Фрунзе. На руднике работает около 3,5 тыс. чел.

Добывает и производит товарную железную руду, к которой относят агломерационную руду (содержание железа 56-60%) и доменную руду (47% — 50%).

Компания Palmrose B. V. (Нидерланды), являющаяся 100%-ной "дочкой" группы Evraz, владеет 99,2521% акций ЧАО "Евраз-Сухая Балка".

Evraz plc — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, США, Италии, ЮАР и Украине. Крупнейшие бенефициары группы — Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов.