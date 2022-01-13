Как инвестиционный сервис FinStream может помочь бизнесу получить финансирование для развития и роста

С каждым годом начинающим бизнесменам и компаниям становится все сложнее найти ресурсы для собственного развития. Каждый новый предприниматель сталкивается с новыми для него проблемами и поиском денег на свой бизнес. Компания FinStream готова ему в этом помочь.

Немногие сервисы сейчас с охотой предоставляют свои услуги в сфере финансирования и кредитования. Для того чтобы получить нужные, а иногда просто необходимые оборотные средства, предпринимателю надо пройти все круги ада.

FinStream – это инвестиционный сервис, где бизнес получает финансирование, а корпоративные и частные инвесторы – прибыль от инвестиций. Цель инвесторов – выгодно и безопасно вложить свои деньги, получив прибыль. Цель предпринимателей – получить финансирование на потребности бизнеса: расширение, модернизацию, пополнение оборотных средств и прочее.

Цель и суть работы FinStream – посодействовать тому, чтобы эти две группы быстро и эффективно взаимодействовали между собой. У нас есть большая миссия: создать успешное общество, которое имеет цели и хочет их достигнуть, делает для этого все необходимое и не боится чего-то нового.

Из-за экономической нестабильности в стране статистика финансирования за последние годы значительно ухудшилась. За 2020 год в Украине потеряли свой бизнес 16% физических лиц, около 612 объектов общественного питания было закрыто.

По сравнению с докризисным 2019 годом в 2020-м было зарегистрировано на 20% меньше юридических лиц. За период весеннего локдауна в 2021 году количество работающих ресторанов сократилось на 14%, а их оборот сократился на 12%. Самое большое количество ФЛП закрылось за полгода в 2021 году в следующих сферах: оптовая торговля – 3449; предоставление социальной помощи – 946; теле- и радиовещание – 769; авиационный транспорт – 622.

Компания FinStream одна из немногих, кто выстоял в тяжелых условиях пандемии в сфере кредитования и инвестирования и предоставления помощи развитию бизнеса. FinStream входит в группу финансовых компаний, которая двадцать один год успешно работает на финансовом рынке Украины. К концу 2021 года портфель компании FinStream достиг показателя в 150 000 000 гривен – все это подтверждает потенциал компании и ее способность выстоять на рынке данных услуг.

Компания кредитует малый и средний бизнес сроком до 3 лет на всей территории Украины. Кредит на развитие бизнеса может получить как частный предприниматель (самозанятый, фрилансер), так и предприятие с любой формой собственности.

"Для нас важно, чтобы ваш бизнес был действующим, эффективно работающим с положительной динамикой основных финансовых показателей, в отличие от банка мы можем рассмотреть не только официальную финансовую отчетность, но и управленческую", — говорят в компании.

Целевое назначение финансирования — расширение, модернизация компании, пополнение оборотных средств, сокращение кассовых разрывов и оптимизация бизнеса. Залоговым имуществом может выступать не только движимое и недвижимое имущество, но и оборудование.

Несколько преимуществ работы с FinStream:

срок решения по кредиту – 48 часов с момента получения полного пакета документов;

прозрачные условия кредитного контракта: вы получаете график погашения с суммами к оплате;

простая процедура заключения сделки за одно посещение офиса.

В процессе совместной работы с соискателями специалисты компании Finstream помогают составить объективную картину бизнеса заемщика. Для каждого клиента используем индивидуальный подход. Компания может рассмотреть реструктуризацию долга, гибкий график погашений с учетом ведения бизнеса клиента. Погашение кредита осуществляется в безналичной форме любым удобным способом для клиента.

Банковая система сейчас не столь стабильна, так как в любом банке есть риск банкротства и присутствие бюрократии. Также любой банк устанавливает условия кредитования и инвестиций без возможности выбрать лучшие, а оформление документов, как правило, может длиться неделями. FinStream позволяет выбрать формат финансирования в зависимости от опыта, возможностей и желания клиента, а оформление этого длится только один визит в офис.

Особое внимание следует уделить команде FinStream. Индивидуальный подход к каждому клиенту – обязательное условие работы в данной компании. У нас есть большие возможности: мы создаем максимально комфортные условия для клиентов, потому что у нас много конкурентных преимуществ: скорость, честность, качество работы, качество обслуживания и нацеленность на результат.

Так как обычно дела, связанные с капиталовложениями, – это часто болезненный процесс, сотрудники FinStream сделают его наиболее приятным и результативным. Консультативная поддержка, принятие во внимание интересов – это одни из главных правил компании в работе с клиентами. В наших интересах ваше быстрое развитие и процветание, ведь мы хотим окружить себя успешными людьми, от которых мы сами будем заряжаться энергией. Так что мы с вами в одной лодке.

Основатель компании Сергей Позняк – эксперт в сфере финансирования. Принял участие в создании проекта о национальной экономической стратегии в Кабинете министров Украины, чем внес свой вклад в развитие банковского рынка страны. Также запустил андеррайтинг облигаций компании, дополнив этим продуктовую линейку FinStream.

Многие проекты, которые сотрудничали и сотрудничают с компанией Сергея Позняка, развиваются с высокой скоростью. Например, сеть ресторанов, которая уже во второй раз сотрудничает с FinStream, расширила свою концептуальную линейку, взяла кредитные ресурсы сначала на покрытие кассового разрыва, а второй раз на расширение сети.

Клиенты FinStream – малый и средний бизнес, работающий согласно законодательству Украины, развивается с финансовой помощью FinStream, создает новые рабочие места, тем самым помогая стране развивать экономику и улучшать уровень жизни. Так как FinStream работает только с ответственными и потенциально доходным бизнесом, можно сказать, что ни разу вложения не были неоправданными, за годы работы компании NPL кредитный портфель составляет всего лишь 4,6%. В свою очередь Сергей Позняк заверяет, что для их компании это лучшая реклама и создание их репутации, ведь суть FinStream – развивать малый и средний бизнес в Украине.

Аграрная отрасль также является одним из приоритетных направлений работы FinStream. За последний год компания способствовала развитию данной сферы, неоднократно показывая, что это доступно для каждой агрофирмы и для каждого региона. Некоторые аграрные фирмы сотрудничают с FinStream и увеличивают свой оборот ресурсов. Целевая аудитория компании Сергея Позняка – это аграрии с объемом до 1000 гектаров.

"Нас не интересует быстрый заработок, мы готовы зарабатывать вместе с вами, становиться лучше во время вашего экономического роста, узнавать ваши потребности и осуществлять ваши мечты", — говорят в FinStream.