В Украине капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс выросли на 33%

Капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйства Украины по итогам января-июня 2021 года составили почти 19,4 млрд грн.

Это на 33% выше первых двух кварталов 2020 года (14,54 млрд грн), свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, капитальные инвестиции в лесное хозяйство выросли в 3,7 раза и составили 311 млн грн.

В свою очередь вложения в рыбное хозяйство снизились на 2% — до 14,3 млн грн.

Общий объем капитальных инвестиций в экономику Украины в первые шесть месяцев 2021 года составил 191,13 млрд грн, что на 17% выше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее сообщалось, что сниженный НДС на агросырье, который действует в Украине с 1 марта 2021 года, показал первые позитивные результаты: сократились объемы налоговых махинаций, доходы в госбюджет выросли.

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В комплексе с активизацией фискальной и налоговой служб новая ставка стимулировала снижение ежемесячного объема "скрученного" НДС по итогам I квартала на 23% по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года. Поступления НДС за четыре месяца текущего года увеличились в 1,5 раза.

Напомним, в 2021 году украинским производителям молока нужно перейти на новые стандарты качества, при этом все затраты на внедрение норм ложатся на плечи фермеров. Delo.ua выяснило, готовы ли фермеры работать по новым нормам и что будет с ценами на молоко.