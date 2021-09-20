Экономика 20 минут назад

Прямые иностранные инвестиции в Украину выросли на $2,7 млрд — Шмыгаль

Офис по привлечению и поддержке инвестиций по закону об "инвестнянях" уже получил заявки почти на $2 млрд

Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Прямые иностранные инвестиции в Украину по итогам первого полугодия 2021 года выросли на $2,7 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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По его словам, UkraineInvest (Офис по привлечению и поддержке инвестиций) по закону об "инвестнянях" уже получил заявки почти на $2 млрд. Из них в сфере агропереработки — 9 проектов на $534 млн.

Указано, что в целом перерабатывающая промышленность и производство получили заявки на девять проектов на сумму $516 млн.

"Украина активно движется от сырьевой экономики в страну, которая перерабатывает продукцию у себя и оставляет здесь добавленную стоимость", — написал премьер в соцсети.

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Как доложил Шмыгаль, также запланированы 5 проектов по логистике на $531 млн. В частности, в сфере транспорта и туризма проекты на $138 млн.

Ранее в инвестиционной компании Horizon Capital заявляли, что показатели чистых прямых иностранных инвестиций в 2020 году в Украину были худшими за последние 20 лет.

Как сообщалось, один из ведущих мировых поставщиков технологий и услуг — немецкая компания Bosch — рассматривает возможность открытия в Украине мощности по производству электроинструментов.

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