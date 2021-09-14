Самый маленький спутник и экзоскелет: ТОП-10 украинских стартапов для инвестирования

Экологический пенопласт из конопли, портативный аппарат по добыче углекислого газа, самая маленькая ракета в мире — украинцы умеют удивлять своими идеями. Предприниматели со всех уголков страны презентовали потенциальным инвесторам стартапы на U Tomorrow Summit в самом большом инновационном парке Украины и Восточной Европы UNIT.City.

В новом выпуске на своем YouTube-канале основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий оценил презентации начинающих бизнесменов и поделился с ними опытом привлечения инвестиций. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua приводит десять наиболее интересных проектов и самые важные советы Хмельницкого.

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Почему в Украине хорошо и почему она стоит инвестиций

На U Tomorrow Summit выступили руководители самых успешных компаний, которые остались в Украине, несмотря на возможность выбрать другую страну. Они рассказали о том, почему у нас лучше и почему стоит развивать свой бизнес здесь.

"Я объективно люблю Украину, хотя объездил весь мир и видел очень красивые места. Мне нравится американский подход к бизнесу, желание много работать и много зарабатывать, но культура там другая. Американцы не искренне улыбаются, спрашивают, как дела, а пока я объясняю, уходят. У нас не хватает знаний, это правда, но шаг за шагом ситуация улучшается. Я вижу здесь неограниченные возможности, а что касается производства — мы можем быть первыми в мире. Почему? Из-за пандемии множество западных европейских компаний перестали делать ставку на Китай и ищут другие возможности, а это — мы. Это мы можем построить у себя заводы, создать рабочие места и поднять экономику, потому что в нашей стране много талантливых и работоспособных людей. Весь мой бизнес в Украине, я считаю, что вместе мы точно сделаем страну лучше", — заявил Василий Хмельницкий.

О желании развиваться и развивать свою страну рассказал и основатель маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин: "Украина уже развивается и делает это достаточно быстро. Во-первых, у нас голодные люди и они готовы биться за свое лучшее будущее, в отличие от тех же США, где есть класс людей, которым не надо абсолютно ничего, в отличие от Европы, которая проживает уже заработанное. Наш фундамент гораздо лучше, чем у других стран".

Основатель креативной инвестиционной компании Fedoriv Group Андрей Федорив отметил большое количество талантливых специалистов в Украине: "Всегда хорошо там, где нас нет, а трава зеленее за забором. Когда ты сидишь в Киеве, тебе кажется, что вот в Берлине — там ого-го-го, там вот люди! Мы открыли офис в Берлине, я начал общаться с немецкими агентствами и понял, что не захотел бы поменяться с ними местами. У нас оказалось лучше. Нужно, чтобы Украина избавилась о комплекса неполноценности. Меня немного раздражает формулировка, что нам нужно идти в Европу, чтобы у нас было как в Европе — я не хочу, чтобы у нас было, как там, я хочу лучше, чем в Европе. Недавно мы общались с ребятами из Кремниевой долины, один из них сказал важную штуку: для того, чтобы все развивалось невероятно быстро, нужны три вещи — много талантливых умных людей, свобода и много денег. Он сказал, что еще некоторое время назад в Киеве не было всех компонентов, но сейчас они есть. Все говорят, что Украина — это страна талантов, главное, их удержать".

Какие стартапы искали инвесторов на U Tomorrow Summit

Прогноз будущих поломок

Стартап A-Gnostics прогнозирует поломки промышленного оборудования. "Человек послушал работу двигателя, получил ответ через приложение на мобильном телефоне — все ли нормально с работой оборудования. Если раньше для этого использовались датчики, то сегодня можно выявить проблемы с помощью приложения", — рассказал представитель компании Андрей Старжинский.

Экзоскелет для реабилитации

Показали на саммите и экзоскелет из медицинского пластика, напечатанного на 3D-принтере, от компании Unlexo Rehab. Такая конструкция может помочь людям с переломами, которым необходима реабилитация после гипса. "В нем можно делать реабилитационные упражнения вне больницы, человек после травмы к ней не привязан, а как бы она привязана к нему удаленно", — говорит Антон Головаченко из Unlexo Rehab.

Технологии для правильной атлетики

Трехкратный чемпион Европы Дмитрий Чумак 17 лет занимался атлетикой, а теперь решил монетизировать свой опыт, разработав технологии для спорта. Чтобы избежать базовых ошибок при занятиях со штангой у новичков, Professional Weightliftinы отслеживает траекторию движения штанги персонально под каждого пользователя.

Экологический пенопласт

Посетила мероприятие и Юлия Бялецкая, соосновательница S.Lab — ее команда производит уникальный пенопласт и пластик на основе технической конопли и грибного мицелия.

Медицинские нанотехнологии

О медицинских нанотехнологиях рассказала Анна Солодуха из Nanofluid+, представив два вида флюидов, которые создают на слизистых своеобразный щит от вирусов — для этого разработанными спреями необходимо обрабатывать нос и горло.

Айти-сервис без навыков программирования

Компания Onlizer показала инструментарий, позволяющий специалистам без навыков программирования соединять между собой различные сервисы и создавать для своей работы индивидуальные решения, которые могут автоматизировать или упростить какие-либо процессы. Уже сегодня стартап имеет прирост около тысячи пользователей в месяц — что достаточно много для сектора B2B. В становлении своего бизнеса предприниматели вдохновлялись проектом WIN WIN SHOW, запущенным Василием Хмельницким.

Добыча углекислого газа

Стартап Carbominer, созданный отцом и дочерью Осейко, представил технологию получения углекислого газа из атмосферного воздуха. Компания планирует продавать полученный СО2 тепличным хозяйствам, которые используют углекислый газ для ускорения роста выращиваемой продукции.

Визитка с презентацией

На форуме молодая компания Caer Sidi показала технологию обмена контактами по NFS или через QR-код, но помимо передачи визитки становится доступной также презентация компании или продукта. На сегодняшний день стартап оценивает себя в $2 млрд при прибыли $10 тысяч в месяц и надеется повысить свою стоимость до $50 млрд. Впрочем, Хмельницкий предполагает, что на такой основе компания не найдет инвесторов. "Надо ставить реальные цели и оценивать себя реально. Однако не исключено, что через два-три года стартап будет действительно столько стоить, ведь мир так быстро меняется".

Моделирование аварий и цифровые двойники компаний

Достаточно полезное решение предложили в Sensoroma: там разрабатывают тренажеры для виртуальной реальности, создают цифровые двойники предприятий и процессов и обучают сотрудников последовательности действий, чтобы при аварии ее могли бы быстро ликвидировать.

Самый маленький спутник в мире

Замахнулись украинцы и на покорение космоса. Promin Aerospace строит самую маленькую орбитальную ракету в истории на нынешнем коммерческом рынке. Сейчас предприниматели на этапе разработки двигателя и надеются к 2023-2024 году иметь уже первые орбитальные запуски. "Собираемся запускать наноспутники, которые будут использовать для съемки поверхности Земли, научных исследований, раздачи интернета и так далее. Такая ракета будет единственной в своем классе долгие годы и сможет предлагать клиентам уникальный сервис. Наш потенциальный инвестор для начала будет помогать нам изменять мир, а уже потом — зарабатывать деньги", — объяснил представитель стартапа Михаил Рудоминский.

Как начинающим предпринимателям привлекать инвесторов

Несмотря на интересные идеи проектов, ни один из стартапов не смог выгодно презентовать себя инвестору. "Я не нашел ни одного стартапа, который убедил бы меня вложиться в него и пригласить к себе на презентацию. А заинтересовать инвестора можно только цифрами, которые бы доказали, что я много заработаю. Другого варианта нет", — подчеркнул Хмельницкий.

Однако на U Tomorrow Summit основатель UFuture встретил победителя WIN WIN SHOW Дмитрия Борисенко — тот справился с задачей менее чем за минуту. Предприниматель указал о загрузке заказами на месяц вперед, назвал себестоимость и чистую прибыль проекта, сообщил цену доли компании, а также посчитал, за сколько времени она окупится.

"Это случайный, но очень удачный кейс — Дмитрий прошел хорошую школу и знает, как думает инвестор", — отметил Хмельницкий. Он призвал начинающих предпринимателей представлять не то, что они хотели бы получить для себя, а то, что инвестор мог бы получить от их бизнеса. По его словам, обязательно нужно презентовать:

• наличие опыта в сфере;

• текущую прибыль бизнеса;

• прибыль инвестора сегодня и через какое-то время.

О том, как привлечь 300 инвесторов и $3 млн, сделав лучший электробайк в мире, читайте на страницах спецпроекта "Свое дело с Василием Хмельницким"!