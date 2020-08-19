Как пандемия коронавируса изменила лицо HR-индустрии

Успех бизнеса определяется двумя основными составляющими — деньгами и людьми. Пандемия вывела роль HR в компании на новую высоту, расширив и усложнив спектр решаемых задач. Ассоциация HR pro является партнером Глобальной HR-комьюнити SHRM в Украине, Польше, Беларуси, Латвии, Литве, Эстонии.

В период карантина мы внимательно следили за исследованиями наших партнеров, провели собственный опрос, в котором приняли участие более 120 украинских HR-специалистов. Я хочу поделиться основными вызовами мирового и украинского HR-сообщества в новой реальности. HRD и CHRO по всему миру отмечают, что впервые за всю историю они столкнулись с такими объемами задач.

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Глобальное HR-сообщество столкнулось с тремя основными вопросами:

корпоративная культура;

продуктивность персонала;

регуляторные аспекты удаленной работы.

По результатам исследования, в среднем в мире порядка 70% персонала необходимо было перевести на удаленный режим работы в максимально сжатые сроки. К этому были готовы крупные международные компании и сфера IT, в отличие от малого и среднего бизнеса.

С другой стороны, для таких сфер, как производство, фуд-ритейл, доставка и т. п., жизненно необходимым стал вопрос физической безопасности сотрудников, которые продолжили работу в привычном режиме. 65% опрошенных работодателей отметили, что сохранить рабочий настрой и продуктивность в период карантина было непросто. 31% сотрудников считают, что их продуктивность возросла, но 69% заявили, что уровень продуктивности остался прежним или упал.

Кроме материально-технических вопросов, способности серверов справиться с таким объемом нагрузки, наличия необходимых программ и инструментов для удаленной работы резко возросло требование защиты данных.

Изоляция привела к тому, что well-being, психологическое и ментальное здоровье сотрудников, стало актуальным как никогда ранее. 20% персонала в Украине и в мире планируется перевести на удаленный формат работы на постоянной основе. Обеспечить эффективную коммуникацию, вовлеченность и адаптивность в удаленном режиме — новая и нелегкая задача для HR-департаментов и бизнеса в целом.

Работа вне офиса становится широко распространенной альтернативой для всех стран

Резюмируя, хочется подчеркнуть, что работа вне офиса становится широко распространенной альтернативой для всех стран. Количество удаленного обучения, виртуальных совещаний и встреч будет непременно расти. Поиск талантов упрощается благодаря дистанционной работе, вы более не привязаны к определенной географии. Ресурсы, которые удается аккумулировать, снижая административные расходы, затраты на аренду офисов, необходимо будет направить на программы поддержки ментального и психического здоровья сотрудников. Фокус на диджитализацию персонала на всех уровнях, регулярные инвестиции в технологии и IT-инструменты. Бизнес станет более консервативным, это будет проявляться в особом внимании к любым расходам.