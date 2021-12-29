Как Parimatch Ukraine стала первым легальным букмекером в Украине и чего достигла за 2021 год

Для украинского рынка гемблинга 2021 год стал ключевым: в крупных городах открывались казино и залы игровых автоматов, а Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей зарабатывала деньги для госбюджета. Но произошло в уходящем году еще одно событие, о котором стоит вспомнить отдельно, — в стране появился первый лицензированный букмекер.

Компания Parimatch еще в начале весны заплатила 108 млн грн, чтобы легально заниматься букмекерской деятельностью в Украине. Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Мария Пирогова рассказывают, как запускался единственный на сегодняшний день букмекерский бизнес в Украине.

Регистрация букмекера "по приборам"

К получению лицензии в Parimatch Ukraine начали готовиться еще в августе 2020-го, сразу после принятия закона о легализации азартных игр. СЕО Parimatch Ukraine Наталия Гилевич рассказывает, что их команда буквально шла по приборам: нужно было самостоятельно определить, как заполнять лицензионные формы и структуры документов. Фактически Parimatch стала архитектором целого рынка — на тот момент в Украине не было закрепленной практики запуска букмекерских контор.

Процесс подготовки необходимых бумаг занял два месяца, и на это были потрачены колоссальные ресурсы. Во-первых, пакет документов на лицензию состоит примерно из 800 страниц. Собирая их, сотрудники юридического департамента компании фактически жили в офисе. Во-вторых, стоит упомянуть цену лицензии на букмекерскую деятельность. В нашей стране она самая дорогая в мире — 30 тысяч минимальных заработных плат (на тот момент — 180 млн грн). Но до начала работы государственной системы онлайн-мониторинга оператор должен заплатить втрое больше. Итоговые 540 млн грн разбиваются на равные платежи, и в течение следующих пяти лет букмекер платит по 108 млн грн в год. Для сравнения: стоимость лицензии на игровые автоматы сегодня составляет 45 млн грн.

Запуск не обошелся без нюансов. Получив в марте лицензию, Parimatch не смогла сразу же начать работу: не было ни списка игорного оборудования, которое нужно сертифицировать, ни списка органов, которые должны сертифицировать это самое оборудование. Только в апреле КРАИЛ разобралась со всей "нормативкой", а в начале мая сертифицировали онлайн-систему. В итоге pm.ua наконец-то смог полноценно заработать.

Гилевич отмечает: они стали первыми, кто подал документы, и единственной на сегодняшний день букмекерской компанией с лицензией. При этом пионерский опыт и наработанный Parimatch алгоритм запуска букмекерской компании могут использовать и другие операторы. Весь процесс выглядит так: сбор и подача пакета документов для получения лицензии; набор и обучение сотрудников, директора, главного бухгалтера; заключение контрактов с платежными системами, покупка доменного имени и запуск работы сайта.

"Над технологической платформой бренда Parimatch сейчас работает около 2500 талантов во всем мире. Наши клиенты — это 2,4 млн зарегистрированных пользователей в разных странах мира, включая Кипр, Беларусь, Казахстан, Украину. Также бренд представлен на условиях франшизы в разных уголках планеты, например, в Танзании. Большая часть наших талантов так или иначе вовлечены в развитие букмекерского направления, так как это для нас ключевая часть бизнеса. Формат работы настроен таким образом, что решения разрабатываются глобально, а затем адаптируются для конкретного региона", — говорит СЕО Parimatch Ukraine.

Она добавляет: и Parimatch Tech, который сосредоточен на разработке технологических решений, и Parimatch Ukraine, единственная лицензионная беттинговая компания, объединены в единую экосистему бренда работодателя. Речь идет об общей системе внутренних правил, культурном коде, системе бенефитов и внутреннего обучения, а также системе внутренней коммуникации. Поэтому отдельно выделить количество человек, которые задействованы в букмекерском направлении, нельзя.

С другой стороны, можно легко обозначить самые популярные направления букмекерских пари. Конечно же, это футбол. В то же время на платформе pm.ua есть больше двадцати видов спорта: волейбол, хоккей, регби, флорбол и другие. Каждый из разделов позволяет делать ставки на все основные турниры и соревнования, а все активности пользователей происходят онлайн.

Футболка украинского клуба в космосе и договор с ООН

Кроме суммы на букмекерскую лицензию Parimatch Ukraine потратила еще 23,4 млн грн на лицензию для онлайн-казино. Солидным в 2021 году был вклад компании и в социальную составляющую рынка азартных игр. Главным достижением Parimatch Ukraine в уходящем году Гилевич называет внедрение принципов ответственной игры – обязательного свода правил, который необходим для цивилизованного развития гемблинговой индустрии и борьбы с лудоманией в Украине. Первым амбассадором ответственной игры стал абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, золотой призер Олимпиады-2012 Александр Усик.

"В партнерстве с ним и будущими амбассадорами мы продолжим формировать культуру досуга азартных игр и повышать осознанность игроков. Мы также стали стали единственной легальной букмекерской компанией, которая подписала меморандум про единые подходы в рекламе и содержании спонсорской информации в игровой индустрии. До октября 2021 года каких-либо закрепленных норм рекламы азартных игр не было", — объясняет Гилевич.

Она также вспоминает сотрудничество с медиасервисом Megogo, подписание Меморандума о честности в спорте с Министерством молодежи и спорта и подписание Меморандума Глобального договора ООН о совместных действиях по антикоррупции в Украине. К ключевым достижениям компания относит также работу с топ-звездами мирового спорта: Конором МакГрегором, Майком Тайсоном, "Ювентусом", "Челси" и еще пятью клубами Английской Премьер-лиги.

Если говорить о конкретных событиях, то нельзя обойти стороной проведение крупнейшего континентального первенства по футболу Евро-2020: тысячи украинцев поддерживали сборную в уникальных фан-зонах Parimatch на НСК "Олимпийский" и на невероятных по масштабу экранах ТРЦ "Гулливер". Также совместно в футбольным клубом "Шахтер" компания запустила первую футболку украинского клуба в космос. Эта акция показала, что всегда есть проекты, которые выходят за рамки стандартов.

"Дополнить все это можно проведением в Киеве SBC Summit CIS, ключевого события индустрии азартных игр и беттинга во всем регионе СНГ. Мы собрали вместе более 500 ведущих европейских экспертов из игорного бизнеса, сферы технологий и профессионального спорта, чтобы поделиться мнениями и обменяться идеями о возможностях, которые открыла легализация игорного рынка", — добавляет генеральный директор Parimatch Ukraine.

Благотворительность и бренд Украины

Подводя годовые итоги первого букмекера в Украине, нельзя обойти стороной и деятельность фонда Parimatch Foundation. В нашей стране реализуются три комплексные программы: "Так, я можу!", "Спортивный наставник" и "Новая физическая культура". Например, "Так, я можу!" — это комплексная программа поддержки детей с инвалидностью и особенностями ментального развития с привлечением их к спорту. В уходящем году фонд организовывал группы инклюзивных тренировок по футболу, флорболу, скалолазанию, настольному теннису, греко-римской борьбе и баскетболу в пятнадцати регионах страны.

В свою очередь программа "Спортивный наставник" помогает детям развивать уверенность, а также физические и социальные навыки с помощью спорта. В 14 регионах Украины для участников программы доступны бесплатные тренировки по художественной гимнастике, самбо и джиу-джитсу. Наконец, "Новая физическая культура" направлена на развитие педагогических навыков у учителей, а также привлечение инноваций и популяризацию физической культуры в школах. В рамках этой программы на образовательной платформе Prometheus разработан бесплатный курс для повышения квалификации учителей физкультуры, который уже прошли около 34 тысяч участников.

Наконец, для поддержки талантливых и креативных учителей физкультуры два года подряд Parimatch Foundation проводит "Конкурс учителей-новаторов": в 2020 году призовой фонд составил 500 тысяч грн, а в 2021 году призом была поездка для десяти победителей на первый ISF Universal Teachers Game в Хорватии.

Хотя это не единственные аспекты продвижения Украины как бренда. В компании отмечают, что легализация онлайн-казино и рынка азартных игр стимулирует развитие технологий, создает рабочие места в IT-индустрии и помогает повысить уровень экспертности украинских специалистов. Тем более, что развитие любого бизнеса связано с функционированием смежных отраслей, в первую очередь высоко технологических направлений.

Работа над законодательством и ожидание экспатов

Подводя итоги 2021 года, Гилевич отмечает, что в правовом поле сегодня можно выделить рабочие вопросы, связанные с адаптационным периодом легализации: закон есть, лицензионные условия есть и лицензии получены, но законодательство все еще в процессе формирования. Поэтому необходима адаптация нормативно-правовой базы, увеличение практики применения законодательства в сфере гемблинга и работа над диалогом между рынком и регулятором.

Среди приоритетных задач — разработка необходимой нормативной базы, создание государственной системы онлайн-мониторинга, а также соблюдение принципов ответственной игры как со стороны игроков, так и операторов. Постоянные шаги в этом направлении и готовность легальных представителей беттинговой индустрии к сотрудничеству обеспечат постоянный высокий уровень интереса к рынку азартных игр в Украине. СЕО Parimatch Ukraine Наталия Гилевич

К другим трудностям она относит значительный дефицит талантливых кадров среднего звена в Украине. Чтобы побороть этот "голод", компания запустила курс Sports Marketing — за счет него Parimatch может воспитать своих специалистов, и это выглядит более надежным решением для компании, которая играет в долгую и строит устойчивый бизнес.

В целом, следующий год должен стать годом захода иностранных игроков на территорию Украины — интерес к нашему рынку со стороны Европы и мира растет. Это приведет к тому, что в 2022-м Parimatch включится в активную конкуренцию с опытными мировыми гигантами гемблинга. Выдержать такую экспансию можно, лишь наращивая темпы развития. Пока сомнений в том, что архитектор букмекерского рынка в Украине справится с наплывом экспатов, нет. Тем более, что первый шаг — изменение восприятия азартных игр со способа заработка к получению эмоций — компания уже сделала.