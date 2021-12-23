Итоги игорного бизнеса-2021: налоги, рабочие места и шанс вернуться домой

Уходящий 2021 год стал ключевым для игорного бизнеса в Украине. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) начала выдавать лицензии операторам, а легальные компании активно выстраивали гемблинговую инфраструктуру.

В результате только на разрешительных документах государственный бюджет заработал более 1,3 млрд грн. Но это только та часть экономического эффекта от легализации игорного бизнеса, которая находится на поверхности.

Помимо нее сотни созданных рабочих мест, уплаченные в бюджет налоги и множество социальных инициатив от лицензированных операторов. Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Мария Пирогова рассказывают об итогах украинской индустрии азартных игр в 2021 году.

Шанс работать в своей стране

Татьяна работает в First Casino, расположенном в одесском отеле Gagarinn. Женщина вспоминает, что в сферу азартных игр попала 17 лет назад. В первой половине "нулевых" она работала в скучном офисе и мечтала о чем-то более интересном. Тогда на глаза Татьяне попалось объявление о курсах крупье. Зарплата втрое выше и большой конкурс подстегнули интерес к этой профессии.

"На курсах мы много играли, всегда было интересно найти новые способы счета, которые помогают в работе. К тому же это позволило развить коммуникабельность, стрессоустойчивость и способность быстро принимать решения. А еще я научилась поддерживать приятную атмосферу за столом, чтобы гости чувствовали себя комфортно и интересно проводили время", — вспоминает Татьяна.

Но в 2009 году украинские власти запретили игорный бизнес, и возможность работать законно исчезла. Фактически на долгие десять лет игроки, крупье и организаторы оказались вне правового поля. Ситуация изменилась только в 2020 году, когда Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр. Решение это отразилось непосредственно на жизни Татьяны. Она отмечает, что в первую очередь появилась возможность устроиться официально на работу в своей стране.

"Появилось много вакансий и перспективных заведений. Появилась возможность карьерного роста: из-за вынужденного перерыва в игорном бизнесе работников в этой сфере сегодня не так много", — объясняет крупье.

Три экономических фактора

Ситуация Татьяны не редкость. Прошлогоднее решение украинского парламента породило кардинальные изменения в сфере азартных игр, и уже сейчас можно говорить о преимуществах легализации. Например, за десять месяцев 2021 года КРАИЛ выдала 43 компаниям 51 лицензию на занятие игорным бизнесом. Это принесло в бюджет более 1,33 млрд грн, а цель ведомства до конца года — 1,5 млрд грн, что в 10 раз больше денег, потраченных на работу самой комиссии.

В общей сложности по Украине сейчас работают 34 зала игровых автоматов и шесть казино, три из которых в Киеве. Помимо этого выдано также 16 лицензий на азартную деятельность в интернете. Все это, конечно же, рабочие места. CEO PokerMatch Ukraine Виктор Кириченко прогнозирует, что к моменту полноценного запуска их продукта компания будет насчитывать около 50 сотрудников. Но и это не предел, в ближайшие годы PokerMatch Ukraine планирует увеличивать штат.

Другой пример — компания Slots City. Ее генеральный директор Олег Конончук говорит, что в группу их компаний входят два проекта. Первый — сеть слот-залов Slots City, для которого на сегодняшний день создано уже порядка 500 рабочих мест. Второй — проекты Shangri La Casino. Одно казино находится в Киеве (Fairmont Grand Hotel Kyiv), а второе — в Харькове (Kharkiv Palace). Суммарно в обоих заведениях работает 700 человек. То есть одна компания за год создала 1200 рабочих мест. С учетом количества выданных лицензий и легальных операторов это число можно смело умножать на десять.

Конончук уточняет, что у их сотрудников белые зарплаты, которые зависят от должности человека, также работники имеют страховки. Все это, опять же, налоги. Даже если взять минимальный ЕСВ (на протяжении практически всего 2021 года он составлял 1320 грн), то легко посчитать, что Slots City платит этого сбора по 1,5 млн грн в месяц, или около 19 млн грн в год. Но даже эта сумма не учитывает 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Отметим, что зарплаты варьируются от уровня специалиста и его должности, а значит, объем налоговых поступлений от одной компании может быть и больше. Это уже два экономических фактора — стоимость лицензий и уплаченные налоги. Есть и третий: Конончук говорит, что в этом году инвестиции в их проекты составили более $50 млн.

"Мы планируем в ближайшее время расширяться, эти планы затрагивают и Slots City, и Shangri La Casino. Правда, это зависит от того, как будет развиваться рынок и будет ли в январе-феврале проголосован во втором чтении налоговый законопроект 2713-д", — добавляет Олег Конончук.

Рынок азартных игр и его социальная ответственность

Три экономических фактора говорят о пользе легализации сами за себя, но если углубляться в индустрию, то можно обнаружить еще кое-что — социальную составляющую бизнеса. Кириченко из PokerMatch Ukraine рассказывает, что после получения лицензии летом 2021 года их первым и ключевым социальным проектом стали принципы Responsible gaming (ответственной игры) — правила, которые позволяют контролировать такое расстройство привычек, как лудомания (игровая зависимость).

"В планах PokerMatch Ukraine запуск масштабной социальной рекламной кампании, направленной на пропаганду ответственной игры. Мы хотим проводить социальные ивенты, рассказывать пользователям о правильном отношении к игре. Наш главный месседж таков: покер — это прежде всего развлечение и приятное времяпровождение, а не возможность заработка. И, конечно, мы будем подчеркивать спортивную составляющую игры, важность правильного ведения банкролл-менеджмента и самостоятельных ограничений в случае, если человек чувствует, что чрезмерно увлекается игрой", — отмечает Кириченко.

Конончук добавляет: вокруг игорного бизнеса бытуют стереотипы, которые компании хотят поменять. Сотрудники Slots City, например, учат своих клиентов, как нужно относиться к продукту, и всячески предотвращают злоупотребление им.

"Наши менеджеры несколько раз скажут клиенту "стоп", предложат прекратить, если мы видим, что он превышает некие эмоциональные лимиты игры. С человеком, который играет взвешенно, который играет на свои бюджеты, который может проиграть, не заигрывается, — с ним всегда легче планировать и строить бизнес", — говорит он.

Впрочем, только принципами ответственной игры социальная активность легальных операторов не ограничивается. В том же Slots City запустили Slots City Foundation, который поддерживает экологические проекты и спорт. Один из первых их проектов — партнерская поддержка Международной экологической акции "Высадка деревьев одним миллионом людей за 1 сутки".

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе объясняет: это вектор деятельности не одной компании, а лицензированных операторов в целом. Практически каждая компания, по его словам, развивает политику социальной ответственности, и практически у каждой есть фонд или отдельная институция, занимающаяся благотворительностью, поддержкой спорта или эковопросами.

"Что касается самой UGC, объединяющей 11 брендов, которые фактически составляют 80% организаторов азартных игр, то мы не отстаем от этого тренда. Мы создали социальный проект юридической помощи для игроков или членов их семей. Буквально на днях мы запустили Офис психологической поддержки игроков. То есть помогаем пользователям с двух сторон: или ограничивать себя, или правильно пользоваться услугами, которые предоставляют гемблинговые компании", — рассказывает Кучухидзе.

Глава UGC отмечает, что в 2008-2009 году и близко не было нынешнего уровня социальной ответственности, а о периоде запрета и говорить не стоит — на протяжении более чем десяти лет вся индустрия была фактически поглощена "черной" и "серой" схемами. Поэтому гемблинговый рынок стал сегодня куда безопаснее.

"Но даже сейчас наличие нелегальщины достаточно большое, хотя и не такое громадное, как раньше. Раньше было семь тысяч нелегальных залов, сейчас их 600-700 по всей стране. Плюс на тысячу нелегальных сайтов по азартным играм наложили арест. Есть судебные решения — 480 компаний были заблокированы. Еще 500 с чем-то функционируют, но с ними идет активная работа. Поэтому позитивные результаты есть, но государству и белому рынку нужно дальше усиливать эту реформу", — настаивает Кучухидзе.

Экономические факторы и социальная ответственность легальных операторов — конкретные показатели индустрии. Можно оценить количество уплаченных налогов, посчитать стоимость всех выданных КРАИЛ лицензий, объяснить необходимость благотворительных и экологических проектов. Но по итогам первого года у легализации азартных игр в Украине есть еще одно измерение.

Валентин — крупье в First Casino, как и Татьяна, только он работает во Львовском Grand Hotel. В эту индустрию он пришел двадцать пять лет назад 19-летним парнем. История уже знакомая: увидел любопытное объявление в газете, заинтересовался, научился. Но после запрета на игорный бизнес в Украине он был вынужден искать работу в других странах. Валентин рассказывает, что ему пришлось долгое время жить в Африке. Отличия в менталитете, другой климат, редкие встречи с семьей и друзьями — все это было атрибутами его работы на протяжении целых 10 лет. Но все это закончилось, и теперь крупье может свободно работать в своей родной стране в легальной индустрии азартных игр, которая к тому же еще и стремительно развивается.