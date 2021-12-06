Заработали в 10 раз больше, чем потратили: как прошел первый год легальных азартных игр в Украине

Азартные игры в Украине более десяти лет были под запретом, но фактически рынок работал в “тени”, не заботясь об игроках и не принося денег в бюджет. Летом 2020 года Верховная Рада приняла закон о его легализации, а через несколько месяцев Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Мария Пирогова проанализировали результаты работы КРАИЛ за первый год и выяснили, насколько эффективной оказалась деятельность органа и какой эффект получила Украина от решения легализовать игорную деятельность.

Запуск без инфраструктуры и лицензионные условия под Новый год

Запрет на азартные игры в Украине был введен в 2009 году. Тогда авторы инициативы отмечали, что в стране растет число правонарушений, связанных с игровой зависимостью, и проблему нужно решать. Вскоре стало понятно, что подход деструктивен: рынок быстро заполнили нелегальные казино и залы игровых автоматов с единственной задачей — в короткие сроки заработать на своих клиентах как можно больше денег.

В июле прошлого года украинский парламент поддержал 248 голосами закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Документ предусматривает систему лицензирования в этой сфере, жесткие требования к обеспечению выплат выигрышей и создание специального органа — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая должна лицензировать организаторов азартных игр, мониторить их деятельность, вести соответствующие реестры и сертифицировать игорное оборудование. Саму Комиссию правительство создало чуть позже, в сентябре 2020 года.

«Легализация игорного бизнеса будет стимулировать украинскую экономику, позволит привлечь инвестиции, создать рабочие места и получить существенный источник дополнительных поступлений в госбюджет», — отмечал тогда вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, возглавивший рабочую группу по запуску КРАИЛ.

В ноябре Комиссия начала работать, Ивана Рудого выбрали ее главой, а ближе к концу месяца назначили нескольких членов органа. Тогда же Рудый в одном из интервью сказал, что рынок азартных игр заработает 15 декабря, а в списке его личных амбиций и KPI — сумма в один миллиард гривен за год.

Полтора миллиарда к концу года и 1700 “нелегалов”

Чтобы выяснить, удалось ли достичь поставленных задач, корреспонденты Delo.ua обратились к Комиссии с официальным запросом. Как выяснилось, за прошедший год в Украине 43 компании в общей сложности получили 51 лицензию на занятие игорной деятельностью.

Больше всего этих лицензий пришлось на онлайн-казино и залы игровых автоматов, меньше всего — на букмекеров и онлайн-покер. Еще 2966 лицензий выдано на игровое оборудование. Из них более 96% пришлось на игровые автоматы (подробнее смотрите инфографику ниже).

Инфографика: Татьяна Кравченко / Delo.ua



В так называемый реестр лудоманов (людей, попавших в зависимость от азартных игр и которым запрещают продолжать играть, фиксируя это в реестре) за это время внесли 101 человека.

Не обошлось и без нарушителей. За год, как азартные игры в Украине были легализированы, нашлось немало тех, кто решил продолжать работать "в тени". КРАИЛ за это время выявила и направила в правоохранительные органы данные о 1476 нелегальных сайтах и 230 случаях нелегальной деятельности игровых заведений без лицензий. По словам главы КРАИЛ Ивана Рудого, на сегодня уже открыто более 700 уголовных производств.

Но ключевой показатель работы органа касается все же денег.

По состоянию на декабрь 2021 года за счет лицензирования в государственный бюджет поступило более 1,4 млрд грн. Для сравнения, это 50% всех запланированных денег на проведение вакцинации населения от коронавируса в 2021 году или почти на 200 млн грн больше всего бюджета Государственного космического агентства Украины.

Рудый среди достижений работы КРАИЛ также выделяет и работу по социальному вектору. В частности, уже утверждены Принципы ответственной игры и запущен Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх. Параллельно Комиссия активно налаживает сотрудничество с международными коллегами — представителями регуляторов Испании, Сингапура, Латвии. Во время конференции «GI: Соединение точек», которая проходит в рамках международной специализированной выставки «Гейминг Индустрия», Рудый рассказал о запуске интерактивной карты для борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

“Это наш уникальный продукт, разработанный в первую очередь для коммуникации с общественным сектором. Им может воспользоваться каждый желающий присоединиться к борьбе с нелегальным рынком. Мы видим обращение, кто его подал, какими работниками каких силовых структур это обращение взято в работу. Мы видим все этапы внедрения. И все становится понятным. Мы можем подать жалобу или на нее отреагировать”, — подчеркнул глава КРАИЛ.

Год без жалоб и учтенные правки от общественности

Примечательно, но первый год своей работы КРАИЛ провела без каких-либо проверок со стороны других государственных органов, у которых на данный момент претензий к Комиссии нет. В Государственной регуляторной службе Украины на официальный запрос Delo.ua ответили, что за минувший год плановых или внеплановых проверок Комиссии не проводилось.

При этом ни одна из компаний, претендовавших на получение лицензии, за это время на КРАИЛ не пожаловалась.

А вот у самой КРАИЛ претензии есть: за минувший год с подачи комиссии начаты два производства по нарушениям законодательства при распространении рекламы азартных игр на внешних носителях.

Европейский Лас-Вегас?

Анализируя сложившуюся в Украине ситуацию, глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив подчеркнула, что гемблинг может стать важным двигателем в развитии украинского туризма. В частности, он может дополнительно стимулировать развитие гостиниц, создавать новые рабочие места, привлекать туристов, давать поступления в национальный и местные бюджеты.

"Мы знаем много примеров других стран, когда гемблинг давал значительный толчок развитию территорий. У нас есть все возможности создать европейский Лас-Вегас. В 2019 году, когда впервые прозвучала идея о легализации игорного бизнеса в Украине, появилось немало заинтересованных иностранных игроков. В частности, в сотрудничестве с международными инвесторами планировалось построение нескольких мощных гостинично-курортных комплексов в Киеве и других крупных городах, где расположились элитные казино. Пандемия затормозила процесс, но уже в этом году государственная комиссия начала выдавать первые лицензии игорному бизнесу", — отметила она.

Масштабные гостиничные, концертные и конференц-комплексы с казино могут стать магнитами, привлекающими внимание состоятельных туристов. Параллельно частный капитал будет инвестировать в развитие гемблинга, развивать сопутствующие сервисы и услуги, а государство — получать налоги и отчисления. За эти деньги можно будет восстанавливать инфраструктуру или туристические объекты.

Получили в 10 раз больше, чем потратили

В свою очередь глава Всеукраинского Совета Гемблинга (UGC) Антон Кучухидзе обращает внимание на два фактора. Первый — соотношение потраченных на КРАИЛ денег и заработанной на лицензиях суммы.

"Учитывая, что это экономическая сфера, все нужно измерять цифрами. На 2021 год в бюджете страны заложили на функционирование госоргана 137,5 млн грн. Государство получило только прямых лицензионных платежей более 1,4 млрд грн. Это без учета сертификационных сборов, кумулятивного налогового эффекта и так далее. То есть страна получила, как минимум, в 10 раз больше от КРАИЛ, чем потратила. Вот и эффективность во всей красе, без симпатий или антипатий. А ведь у нас есть государственные органы, которым выделяют миллиарды каждый год, а заработком денег они похвастаться не могут", — говорит он.

Второе, на чем предлагает сосредоточиться Кучухидзе, — открытость КРАИЛ. Эксперт называет работу органа транспарентной и отмечает его успешную коммуникацию с представителями украинского рынка азартных игр.

"Всегда можно подать поправки к проектам нормативно-правовых документов. Нельзя сказать, что все учитывается. Такого, наверное, быть не может, и не в этом смысл. Но очень много правок принимается в работу, и мы потом видим их отображение в документах. UGC как крупнейшая ассоциация игорного бизнеса, объединяющая 80% лицензионных операторов отрасли, ощущает, что у нас есть такая коммуникация", — резюмирует глава гемблингового совета.

Задачи на будущее: нелегалы, Нацбанк, провайдеры

Одним из главных вопросов деятельности КРАИЛ в дальнейшем считается борьба с нелегальным игорным бизнесом. Рудый отмечает: сегодня это большая проблема для Украины.

“Можно заметить, насколько распространена реклама сайтов, которые не соблюдают требования национального законодательства и допускают к участию всех желающих. Работа таких "нелегалов" нарушает права граждан и особенно негативно влияет на уязвимых и склонных к игровой зависимости лиц. Не говоря уже о вреде экономике и недополучении налогов и платы за лицензии. И хотя расследованием преступлений по статье 203-2 Уголовного кодекса (занятие незаконной деятельностью по организации или проведению азартных игр и лотерей) занимаются органы Национальной полиции, КРАИЛ не стоит в стороне от этих процессов и работает над "детенизацией" игорного бизнеса”, — говорит он.

Чтобы решить эту проблему, Комиссия планирует укрепить сотрудничество с общественностью и СМИ, а также обратиться к провайдерам и поставщикам услуг хостинга, на технических средствах которого размещены нелегальные вебсайты. Кроме того, КРАИЛ будет работать над изменением законодательства, чтобы позволить провайдерам блокировать вебсайты нелегалов. Наконец, планируется наработать механизмы сотрудничества с Национальным банком Украины, чтобы у банков и платежных систем была возможность отказа проводить платежи нелегальных организаторов азартных игр.

В целом Рудый позитивно оценивает первый год работы Комиссии, называя ее “паровозиком, который смог”. Он отмечает, что команда в прошлом году готова была запустить рынок к Новому году и уже через два с половиной месяца работы КРАИЛ поступили первые лицензионные платежи в бюджет.

“Я самостоятельно зарегистрировал Комиссию, сам ходил за печатью. У нас никто никогда не задавал вопросов о том, где будет приемная, служебный автомобиль, ремонт, штат и все остальные атрибуты госслужбы. Мы сделали все наоборот, мы не дрались за бюджет, а выполняли свою задачу. В этом плане мне очень повезло с членами Комиссии, потому что на старте это были люди, которые делали все. Начиная от ксерокопий, поскольку собственного принтера у нас не было, и заканчивая правками на собственных ноутбуках на коленях в Кабмине, поездками по служебным делам собственными авто и прямо на метро. В таком тесном хаосе мы очень круто стартанули и задали ритм, по которому сейчас работаем”, — рассказывает глава Комиссии.

Главным успехом работы КРАИЛ действительно можно считать соотношение между расходами и доходами госбюджета. Разница почти в десять раз. Хотя к концу 2021 года соотношение, скорее всего, увеличится: всего месяц назад Комиссия отчитывалась о 1,2 млрд грн, поступивших в бюджет. За месяц сумма выросла практически на 100 млн.

Посчитать реальный доход от работы органа куда сложнее — оценки экспертов разнятся, приближаясь к 30 млрд грн. Но очевидно, что рынок азартных игр сегодня сложно представить без госоргана, который зарабатывает деньги на лицензиях и при этом следит за исполнением операторами рынка своих социальных обязательств.