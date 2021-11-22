Только 7% украинцев хотят играть в азартные игры — соцопрос Ukrainian Gambling Council

В Украине 7,2% граждан, которые приняли участие в социальном опросе, заявили, что хотели бы сыграть хотя бы в одну азартную игру на деньги в будущем. То есть более 90% респондентов отказались играть.

Об этом свидетельствуют данные первого независимого социологического исследования, которые презентовал всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз Ukrainian Gambling Council вместе с исследовательским агентством Info Sapience.

"Этот показатель свидетельствует о том, что украинцы не "играющая нация", и данные о том, что почти каждый второй гражданин Украины станет зависимым от гемблинга из-за его легализации, фейковые. Опрос продемонстрировал, что легализация азартных игр в первую очередь направлена на привлечение иностранных игроков и развитие гемблинг-туризма", — считают авторы исследования.

По данным соцопроса, 43,2% украинцев поддерживают хотя бы один аргумент в пользу легализации азартных игр в Украине. В UGC подчеркивают, что эти цифры опровергают фейковые данные о том, что почти 80% украинцев выступают категорически против легализации гемблинга.

Больше всех гемблинг поддерживают украинцы в возрасте от 18 до 34 лет. 50,6% таких респондентов поддерживают хотя бы один довод в пользу легализации гемблинга.

Несмотря на специфичность темы азартных игр, украинцы других возрастных категорий также активно поддерживают их легализацию. 43,4% граждан в возрасте от 35 до 54 лет поддержали эту идею. Среди респондентов 55 лет или старше этот показатель составил 37,5%.

Больше всего украинцы хотят играть в следующие игры:

интернет-покер – 2,7%;

интернет-казино – 3,2%;

казино – 3,4%;

игровые автоматы – 4,1%;

ставки в букмекерских компаниях – 4,5%.

С полным содержанием исследования можно ознакомиться по ссылке.

Напоминаем, что в Украине цена лицензии на азартные игры одна из самых высоких в мире.