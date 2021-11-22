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Только 7% украинцев хотят играть в азартные игры — соцопрос Ukrainian Gambling Council
В Украине 7,2% граждан, которые приняли участие в социальном опросе, заявили, что хотели бы сыграть хотя бы в одну азартную игру на деньги в будущем. То есть более 90% респондентов отказались играть.
Об этом свидетельствуют данные первого независимого социологического исследования, которые презентовал всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз Ukrainian Gambling Council вместе с исследовательским агентством Info Sapience.
По данным соцопроса, 43,2% украинцев поддерживают хотя бы один аргумент в пользу легализации азартных игр в Украине. В UGC подчеркивают, что эти цифры опровергают фейковые данные о том, что почти 80% украинцев выступают категорически против легализации гемблинга.
Больше всех гемблинг поддерживают украинцы в возрасте от 18 до 34 лет. 50,6% таких респондентов поддерживают хотя бы один довод в пользу легализации гемблинга.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Несмотря на специфичность темы азартных игр, украинцы других возрастных категорий также активно поддерживают их легализацию. 43,4% граждан в возрасте от 35 до 54 лет поддержали эту идею. Среди респондентов 55 лет или старше этот показатель составил 37,5%.
Больше всего украинцы хотят играть в следующие игры:
- интернет-покер – 2,7%;
- интернет-казино – 3,2%;
- казино – 3,4%;
- игровые автоматы – 4,1%;
- ставки в букмекерских компаниях – 4,5%.
С полным содержанием исследования можно ознакомиться по ссылке.
Напоминаем, что в Украине цена лицензии на азартные игры одна из самых высоких в мире.