Почему реформа по легализации азартных игр – это больше, чем просто легализация казино и игровых автоматов

Легализация азартных игр является одной из системообразующих реформ в рамках государственного управления. Она выполняет сразу несколько приоритетных функций – выведение экономики из тени, увеличение доходности государственного бюджета, содействие развитию смежных сфер бизнеса, а также защита игроков. И первый год после легализации показал, что как государство, так и сам рынок успешно справляются с этими задачами

Переход рынка индустрии азартных игр в Украине в легальное поле вызывал массу дискуссий и манипуляций с самых первых заявлений о необходимости проведения данной реформы. Противники этого процесса и сегодня продолжают говорить о том, что из-за легализации гемблинга половина населения страны превратится в лудоманов и пойдет проигрывать семейный бюджет в игровые автоматы.

Недавнее социологическое исследование отношения украинцев к гемблингу показало, что половины страны лудоманов точно нет, ведь сыграть в азартные игры готовы всего 7,2% населения. К тому же, говоря о негативе от легализации азартных игр, популисты постоянно умышленно упускают один очень важный аспект – тысячи нелегальных залов, которые функционировали до легализации азартных игр. Именно нелегалы являются источником всех тех страшных мифов, которые сегодня окружают легальный рынок азартных игр. Они также молчат о положительном экономическом эффекте для бюджета в виде лицензионных платежей и налогов.

Поэтому воспринимать реформу по легализации азартных игр как отдельно стоящее событие – это ошибка.

Во-первых, легализация определенного сектора экономики – это всегда стимул для всей системы, т.к. новые субъекты экономической деятельности не только сами производят продукты и услуги, платят налоги и создают рабочие места, но и являются потребителями продуктов и услуг других компаний. Аренда недвижимости, услуги юридического и финансового консалтинга, закупка оборудования, услуги рекламы и PR – эти и многие другие сферы стимулирует индустрия азартных игр. По оценкам экспертов, за 2021 год совокупный эффект для экономики от легализации азартных игр оценивается на уровне 30 млрд грн.

Во-вторых, легализация любой сферы бизнеса означает, что доходы от нее выводятся из тени и начинают облагаться налогами. Соответственно, увеличиваются доходы государственного бюджета. Более того, в случае со сферой азартных игр растут и доходы местных бюджетов, т.к. согласно профильному закону 50% от суммы лицензионного платежа остается в местном бюджете громады, на территории которой открыто легальное игорное заведение. Это, в свою очередь, способствует экономическому развитию территорий и позволяет увеличить финансирование важных инфраструктурных и социально значимых проектов на местах.

В-третьих, легализация означает, что создается регуляторное юридическое поле, в рамках которого устанавливаются правила для работы легальных экономических субъектов. С одной стороны, это позволяет создать равные условия работы для всех, с другой – защитить как самих представителей бизнеса, так и пользователей их услуг – игроков. Наличие регуляторных требований также позволяет проводить четкую грань между легальным бизнесом и нелегалами, с которыми необходимо бороться.

В-четвертых, учитывая специфику индустрии азартных игр, соблюдение правил ответственной игры и проекты в сфере социальной ответственности являются важным условием для ее цивилизованного функционирования. Выполнение этих требований возможно исключительно в рамках легального поля. Любой нелегальный бизнес заинтересован только в сиюминутной прибыли, а значит, не будет тратить деньги на внедрение программ в сфере социальной ответственности или обеспечивать безопасность своих потребителей.

Легализация азартных игр – это не просто открытие казино и залов игровых автоматов. Это часть системной государственной политики по детенизации доходов и развитию экономической системы, которая уже принесла ощутимые плоды в 2021 году в виде миллиардных поступлений в государственную казну. При условии принятия профильного закона 2713-д, эффективной борьбы с нелегалами, а также продолжения внедрения принципов ответственной игры легальными организаторами, рынок азартных игр в 2022 году сможет принести еще больше экономической пользы для государства, бизнеса и самих игроков.