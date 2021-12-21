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Категория
Бизнес
Дата публикации

Ukrainian Gambling Council запускает проект по оказанию психологической помощи игрокам

Ukrainian Gambling Council запускает проект по оказанию психологической помощи игрокам

Офис психологической поддержки игроков до 9 января 2022 года будет работать в тестовом режиме. Звонки будут обрабатываться операторами с 10:00 до 20:00.

Ukrainian Gambling Council объявил, что с 21 декабря 2021 года начинает свою работу новый проект на базе UGC – Офис психологической поддержки игроков.  

В рамках данного проекта профессиональные психологи будут предоставлять бесплатные первичные консультации людям, которые чувствуют, что имеют определенные проблемы с игровой зависимостью, и членам их семей. Кроме психологических консультаций также будет организована соответствующая бесплатная индивидуальная и коллективная терапия для тех игроков, которые в этом нуждаются.  

Комментируя начало работы Офиса психологической поддержки игроков, глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе отметил: "Проекты в сфере социальной ответственности игорного бизнеса — это фундамент, на котором построена индустрия азартных игр во всем цивилизованном мире. И особенно важно то, что представители украинского легального рынка гемблинга понимают это в самом начале его становления. Уверен, что работа Офиса позволит игрокам, имеющим определенные проблемы с игровой зависимостью, и членам их семей получить необходимую психологическую помощь и вернуться к восприятию азартных игр, прежде всего, как развлечения".  

Бесплатные консультации квалифицированные психологи будут предоставлять круглосуточно, 7 дней в неделю. Для получения соответствующих консультаций по вопросам игровой зависимости обращайтесь по телефонам:

0800 33 05 80для звонков внутри Украины (бесплатно);

067 502 89 53 – для абонентов "Киевстар";  

099 110 22 98 – для абонентов Vodafone.  

До 9 января 2022 года Офис психологической поддержки игроков будет работать в тестовом режиме. Звонки будут обрабатываться операторами с 10:00 до 20:00. Начиная с 10 января 2022 года Офис перейдет на круглосуточную работу.  

СПРАВКА

UGC — всеукраинский профильный гемблинговый общественный союз, стремящийся объединить всю легальную игорную индустрию в единый голос для обеспечения стабильного и эффективного развития игорного бизнеса в Украине. UGC выступает главной платформой для коммуникации между государством и всей легальной гемблинг-индустрией. По состоянию на сегодняшний день в UGC входят 23 легальных организатора азартных игр, организации в сфере гемблинга и представители СМИ.