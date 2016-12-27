Как изменилась правовая система Украины в 2016 году

Обновление "Судебная реформа"

Прежде чем установить обновление, гаджет предлагает ознакомиться и согласиться на определенные условия. Какими были условия этого обновления? Ответ простой — очистить судебную систему от коррупции и обеспечить ей максимальное доверие со стороны всех групп населения. Для этого ликвидируется Верховный Суд Украины и все высшие специализированные суды, а на смену им создается новый Верховный Суд Украины, два высших специализированных суда по вопросам интеллектуальной собственности и антикоррупционный суд. Все судьи проходят квалификационное оценивание и обязательно подают свои е-декларации, по которым, к слову, сегодня активно инициируются уголовные производства.

Какие результаты ожидаются от судебной реформы? Во-первых, справедливое и законное правосудие, направленное на достижение истины по делу. И в этом не последнюю роль занимает добропорядочность судей. Во-вторых, по-прежнему актуальным остается затягивание судьями судебного рассмотрения дела. В нашей практике есть кейс, в котором судья перевел рассмотрение в письменное производство и повторно приостановил дело, несмотря на наличие отмененного апелляционным судом определения о приостановлении по тем же основаниям. Конечно, в бизнес среде, где доказательствами являются оригиналы документов, такое затягивание блокирует нормальную предпринимательскую деятельность и выполнение обязательств по договорам. Сейчас еще рано говорить о "вау"-результатах, но мы надеемся, что они не заставят себя ждать.

Обновление "Адвокатская монополия"

Одним из составляющих судебной реформы является внедрение адвокатской монополии с целью существенного повышения качества представительства лица в суде, а также установление конституционного основания для создания единой юридической профессии.

Внесенные изменения расширяют гарантии профессиональной деятельности, в том числе касательно доступа к государственным реестрам и усиления роли адвокатского запроса. К тому же адвокаты подтверждают свою квалификацию профильным экзаменом и стажировкой под кураторством более опытного коллеги, а также систематически повышают свою профессиональную квалификацию, что контролируется органами адвокатского самоуправления.

Много вопросов возникает у корпоративных юристов и юристов, представляющих государственные органы. Но одним из главных преимуществ адвоката в глазах клиента является то, что такое обращение гарантирует сохранение основы доверительных отношений — адвокатской тайны, охватывающей даже факт обращения за правовой помощью. Кроме того, адвокаты защищены особым порядком привлечения к уголовной ответственности за нарушение их профессиональных прав. Совокупность этих факторов и дает клиентам уверенность в надежности исполнения адвокатом своих обязанностей.

Обновление "Структура рынка"

Обновилась и "прошивка" самой структуры юридического рынка. В этом году продолжилась тенденция по уменьшению бюджетов на привлечение внешних юридических советников. Это усилило роль юридических отделов предприятий. Но при этом если все-таки советники и привлекались, то возрастали как требования к ним, так и потребности клиентов. Это требовало максимально индивидуального подхода к клиенту со стороны адвоката, а также предоставления бизнес-решения "под ключ".

На протяжении последних нескольких лет многие международные компании покинули украинский юридический рынок, а национальные фирмы полного цикла сделали акцент на своих профильных практиках. На этом фоне возникает тенденция к усилению формата "юридического бутика". При этом заметно усилили свои рыночные позиции уже существующие фирмы-бутики, а также юридические практики "большой четверки" — PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.

В силу инновационности во всех сферах, в том числе и управленческой, партнерские составы многих юридических компаний "омолодились" как на позиции вхождения в состав управленцев и руководителей практик, так и на позиции управляющих партнеров.

Неизменно наиболее популярными остаются судебная практика, корпоративное и налоговое право, работа с проблемными активами, сопровождение банкротства. В то же время существенно возросла популярность уголовной практики, комплаенса, трудового права. Среди наиболее перспективных индустриальных специализаций — аграрный и IT сектора.

Обновление "Незаконное давление на бизнес"

Упрощение на законодательном уровне многих процессов и алгоритмов применения правовых инструментов провоцирует высокие риски использования этой ситуации недобросовестными конкурентами, возбуждения искусственных уголовных производств, злоупотреблений должностных лиц на разных уровнях.

В рамках заявленных курсов на евроинтеграцию и тотальную борьбу с коррупцией в уголовный процесс были внедрены новые механизмы, успешно функционирующие в Европе. Большинство из них были специально приняты под конкретные резонансные дела, однако их дальнейшее использование в существующем формате может лишить собственников их бизнеса, а также личной свободы. Речь идет об институте специальной конфискации и специальном, так называемом заочном, судебном рассмотрении.

Неоднократно подчеркивалось наличие реальных рисков расширения круга лиц и объектов собственности с целью применения специальной конфискации. Например, третьи лица, которые приобрели свое имущество по оплачиваемому договору и, по мнению органов следствия, знали или должны были знать о том, что продавец избавляется от имущества, полученного преступным путем, должны будут самостоятельно доказывать добросовестность приобретения. Кроме того, за последние полгода законодатели не единожды предпринимали попытки принять закон, позволяющий взыскать в доход государства так называемые необоснованные активы и активы, владелец которых не установлен. В случае реализации этой законодательной инициативы у правоохранительных органов будет "набор" коррупционных дел, в рамках которых они смогут фактически "на глаз" определять необоснованные активы и изымать их в порядке гражданской конфискации. Круг потенциальных субъектов такой конфискации будет зависеть только от полета фантазии правоохранительных органов и наверняка не ограничится политическими фигурами.

Все большую актуальность набирает рейдерство, в котором сейчас активно используются некоторые инструменты уголовного процесса. Начнем с механизма автоматической регистрации уголовного производства, согласно которому любое заявление о совершении преступления должно быть внесено представителем правоохранительных органов в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и проверено в рамках досудебного расследования.

Изначально этот механизм был призван бороться с произволом правоохранителей, которые отказывались расследовать заявления о преступлениях. Сейчас же такая "доступность" уголовного производства получила широкое использование среди бизнес-конкурентов. Это позволяет не только усложнить предприятию условия совершения хозяйственных операций и поддержку конкурентоспособности, но и полностью заблокировать его деятельность (например, путем изъятия в рамках "временного доступа" оригиналов документов, печатей предприятия, системных блоков компьютеров и пр.). При этом наиболее популярным искусственным обвинением является финансирование терроризма, привязка к которому чаще всего "натягивается" через цепочку контрагентов или, к примеру, инициируется обыск, на котором правоохранители "обнаруживают" распечатанные на цветном принтере грамоты "За весомый вклад в развитие ДНР", несколько уставов, зарегистрированных в этой же "республике" и… ручной противотанковый гранатомет (правда, его могут не внести в протокол обыска, если домашнее видеонаблюдение зафиксировало человека, проникшего во двор дома через забор за несколько минут до обыска с крупногабаритной сумкой).

Но на этом потенциал уголовно-правовых инструментов не исчерпывается. Их правильное использование может также помочь "захватить" конкурента. В середине 2000-х такой захват осуществлялся преимущественно с помощью полученных незаконным путем судебных решений о смене состава учредителей. В последнее же время к нам все чаще обращаются с проблемой силового захвата желаемых объектов с привлечением вооруженных представителей добровольческих батальонов. Фактически сегодня наблюдается такой себе симбиоз рэкета 90-х и рейдерства "нулевых" в худших его проявлениях.

Что касается применения процедуры специального судебного рассмотрения, то с последними изменениями в УПК заочно может быть осужден любой гражданин, пребывающий за пределами Украины более полугода (это приравнивается к уклонению от следствия).

В результате манипуляций с искусственным началом уголовного производства, с вызовами и повестками следователя (иногда они отправляются на несуществующий адрес!), с негласным объявлением в розыск любое лицо может неожиданно для себя узнать, что уже заочно осуждено, а в отношении его имущества и имущества предприятия применена специальная конфискация. К слову, электронные декларации могут стать отличной базой для применения специальной конфискации к указанному в них имуществу.

Сегодня юридический рынок не боится устанавливать новые "прошивки" и оперативно адаптируется к обновлениям. Замалчивание проблем и сиюминутная уверенность, что неприятности вас не коснутся — это недальновидная позиция. Юридические фирмы уже активно используют свои сильные стороны в нынешней ситуации, что отображается на повышении качества предоставляемых услуг и достижении для клиента желаемых результатов.