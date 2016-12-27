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Как изменилась правовая система Украины в 2016 году

27 декабря 2016, 16:00
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Можете ли вы представить свой день без гаджета? Скорее всего, нет. Это наш помощник во всем. И что периодически нас будоражит, это обновление его прошивки, которое делит людей на две категории: тех, кто обновление моментально устанавливает, изучая каждый новый элемент, и тех, кто тянет с его установкой до последнего. Несмотря на то, что юридический рынок возвращается в фазу "спокойствия и стабильности", некоторые "обновления прошивки" бурно обсуждаются экспертами. Рассмотрим самые важные из них

Виталий Сердюк Виталий Сердюк партнер AVER LEX Ольга Просянюк Ольга Просянюк Управляющий партнер AVER LEX

Обновление "Судебная реформа"

Прежде чем установить обновление, гаджет предлагает ознакомиться и согласиться на определенные условия. Какими были условия этого обновления? Ответ простой — очистить судебную систему от коррупции и обеспечить ей максимальное доверие со стороны всех групп населения. Для этого ликвидируется Верховный Суд Украины и все высшие специализированные суды, а на смену им создается новый Верховный Суд Украины, два высших специализированных суда по вопросам интеллектуальной собственности и антикоррупционный суд. Все судьи проходят квалификационное оценивание и обязательно подают свои е-декларации, по которым, к слову, сегодня активно инициируются уголовные производства.

Какие результаты ожидаются от судебной реформы? Во-первых, справедливое и законное правосудие, направленное на достижение истины по делу. И в этом не последнюю роль занимает добропорядочность судей. Во-вторых, по-прежнему актуальным остается затягивание судьями судебного рассмотрения дела. В нашей практике есть кейс, в котором судья перевел рассмотрение в письменное производство и повторно приостановил дело, несмотря на наличие отмененного апелляционным судом определения о приостановлении по тем же основаниям. Конечно, в бизнес среде, где доказательствами являются оригиналы документов, такое затягивание блокирует нормальную предпринимательскую деятельность и выполнение обязательств по договорам. Сейчас еще рано говорить о "вау"-результатах, но мы надеемся, что они не заставят себя ждать.

Обновление "Адвокатская монополия"

Одним из составляющих судебной реформы является внедрение адвокатской монополии с целью существенного повышения качества представительства лица в суде, а также установление конституционного основания для создания единой юридической профессии.

Внесенные изменения расширяют гарантии профессиональной деятельности, в том числе касательно доступа к государственным реестрам и усиления роли адвокатского запроса. К тому же адвокаты подтверждают свою квалификацию профильным экзаменом и стажировкой под кураторством более опытного коллеги, а также систематически повышают свою профессиональную квалификацию, что контролируется органами адвокатского самоуправления.

Много вопросов возникает у корпоративных юристов и юристов, представляющих государственные органы. Но одним из главных преимуществ адвоката в глазах клиента является то, что такое обращение гарантирует сохранение основы доверительных отношений — адвокатской тайны, охватывающей даже факт обращения за правовой помощью. Кроме того, адвокаты защищены особым порядком привлечения к уголовной ответственности за нарушение их профессиональных прав. Совокупность этих факторов и дает клиентам уверенность в надежности исполнения адвокатом своих обязанностей.

Обновление "Структура рынка"

Обновилась и "прошивка" самой структуры юридического рынка. В этом году продолжилась тенденция по уменьшению бюджетов на привлечение внешних юридических советников. Это усилило роль юридических отделов предприятий. Но при этом если все-таки советники и привлекались, то возрастали как требования к ним, так и потребности клиентов. Это требовало максимально индивидуального подхода к клиенту со стороны адвоката, а также предоставления бизнес-решения "под ключ".

На протяжении последних нескольких лет многие международные компании покинули украинский юридический рынок, а национальные фирмы полного цикла сделали акцент на своих профильных практиках. На этом фоне возникает тенденция к усилению формата "юридического бутика". При этом заметно усилили свои рыночные позиции уже существующие фирмы-бутики, а также юридические практики "большой четверки" — PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.

В силу инновационности во всех сферах, в том числе и управленческой, партнерские составы многих юридических компаний "омолодились" как на позиции вхождения в состав управленцев и руководителей практик, так и на позиции управляющих партнеров.

Неизменно наиболее популярными остаются судебная практика, корпоративное и налоговое право, работа с проблемными активами, сопровождение банкротства. В то же время существенно возросла популярность уголовной практики, комплаенса, трудового права. Среди наиболее перспективных индустриальных специализаций — аграрный и IT сектора.

Обновление "Незаконное давление на бизнес"

Упрощение на законодательном уровне многих процессов и алгоритмов применения правовых инструментов провоцирует высокие риски использования этой ситуации недобросовестными конкурентами, возбуждения искусственных уголовных производств, злоупотреблений должностных лиц на разных уровнях.

В рамках заявленных курсов на евроинтеграцию и тотальную борьбу с коррупцией в уголовный процесс были внедрены новые механизмы, успешно функционирующие в Европе. Большинство из них были специально приняты под конкретные резонансные дела, однако их дальнейшее использование в существующем формате может лишить собственников их бизнеса, а также личной свободы. Речь идет об институте специальной конфискации и специальном, так называемом заочном, судебном рассмотрении.

Неоднократно подчеркивалось наличие реальных рисков расширения круга лиц и объектов собственности с целью применения специальной конфискации. Например, третьи лица, которые приобрели свое имущество по оплачиваемому договору и, по мнению органов следствия, знали или должны были знать о том, что продавец избавляется от имущества, полученного преступным путем, должны будут самостоятельно доказывать добросовестность приобретения. Кроме того, за последние полгода законодатели не единожды предпринимали попытки принять закон, позволяющий взыскать в доход государства так называемые необоснованные активы и активы, владелец которых не установлен. В случае реализации этой законодательной инициативы у правоохранительных органов будет "набор" коррупционных дел, в рамках которых они смогут фактически "на глаз" определять необоснованные активы и изымать их в порядке гражданской конфискации. Круг потенциальных субъектов такой конфискации будет зависеть только от полета фантазии правоохранительных органов и наверняка не ограничится политическими фигурами.

Все большую актуальность набирает рейдерство, в котором сейчас активно используются некоторые инструменты уголовного процесса. Начнем с механизма автоматической регистрации уголовного производства, согласно которому любое заявление о совершении преступления должно быть внесено представителем правоохранительных органов в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и проверено в рамках досудебного расследования.

Изначально этот механизм был призван бороться с произволом правоохранителей, которые отказывались расследовать заявления о преступлениях. Сейчас же такая "доступность" уголовного производства получила широкое использование среди бизнес-конкурентов. Это позволяет не только усложнить предприятию условия совершения хозяйственных операций и поддержку конкурентоспособности, но и полностью заблокировать его деятельность (например, путем изъятия в рамках "временного доступа" оригиналов документов, печатей предприятия, системных блоков компьютеров и пр.). При этом наиболее популярным искусственным обвинением является финансирование терроризма, привязка к которому чаще всего "натягивается" через цепочку контрагентов или, к примеру, инициируется обыск, на котором правоохранители "обнаруживают" распечатанные на цветном принтере грамоты "За весомый вклад в развитие ДНР", несколько уставов, зарегистрированных в этой же "республике" и… ручной противотанковый гранатомет (правда, его могут не внести в протокол обыска, если домашнее видеонаблюдение зафиксировало человека, проникшего во двор дома через забор за несколько минут до обыска с крупногабаритной сумкой).

Но на этом потенциал уголовно-правовых инструментов не исчерпывается. Их правильное использование может также помочь "захватить" конкурента. В середине 2000-х такой захват осуществлялся преимущественно с помощью полученных незаконным путем судебных решений о смене состава учредителей. В последнее же время к нам все чаще обращаются с проблемой силового захвата желаемых объектов с привлечением вооруженных представителей добровольческих батальонов. Фактически сегодня наблюдается такой себе симбиоз рэкета 90-х и рейдерства "нулевых" в худших его проявлениях.

Что касается применения процедуры специального судебного рассмотрения, то с последними изменениями в УПК заочно может быть осужден любой гражданин, пребывающий за пределами Украины более полугода (это приравнивается к уклонению от следствия).

В результате манипуляций с искусственным началом уголовного производства, с вызовами и повестками следователя (иногда они отправляются на несуществующий адрес!), с негласным объявлением в розыск любое лицо может неожиданно для себя узнать, что уже заочно осуждено, а в отношении его имущества и имущества предприятия применена специальная конфискация. К слову, электронные декларации могут стать отличной базой для применения специальной конфискации к указанному в них имуществу.

Сегодня юридический рынок не боится устанавливать новые "прошивки" и оперативно адаптируется к обновлениям. Замалчивание проблем и сиюминутная уверенность, что неприятности вас не коснутся — это недальновидная позиция. Юридические фирмы уже активно используют свои сильные стороны в нынешней ситуации, что отображается на повышении качества предоставляемых услуг и достижении для клиента желаемых результатов.

Автор: Виталий Сердюк
Виталий Сердюк
партнер AVER LEX Ольга Просянюк
Ольга Просянюк
Управляющий партнер AVER LEX

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: судебная реформа, бизнес, юрист

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Как изменилась правовая система Украины в 2016 году | Рынки | Дело
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