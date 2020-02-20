Каким оказался Xiaomi Mi 10 + Mi 10 Pro: цена и характеристики

Недавно компания Xiaomi представила в онлайн-режиме новую флагманскую линейку Mi 10 и Mi 10 Pro, которые стали первыми смартфонами на процессоре Snapdragon 865. Кроме этого, новинки получили одну из лучших камер, безрамочный дисплей и систему охлаждения с 9 температурными датчиками. Какими ещё особенностями отличилась линейка и скоро ли она выйдет в продажу — докладывает Y.ua.

Модный градиент

Флагманы вышли в лучших традициях линейки, сохранив общий дизайн и получив красочные оттенки: белый, серый, зелёный, персиковый, голубой. Корпус устройств приобрёл градиентный перелив и закруглённые края. На передней панели красуется сплошной безрамочный дисплей и еле заметное отверстие под фронтальную камеру. Она расположилась в верхнем левом углу в перфорации диагональю 4,08 мм.

Необъятный SuperAMOLED-экран

Производитель оснастил обе конфигурации 6,7-дюймовыми экранами. Рамки экрана стали тоньше на 0,28 мм в сравнении с прошлым поколением, а за усиленную защиту отвечает Corning Gorilla Glass 5.

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Характеристики дисплея Mi 10 и Mi 10 Pro:

● тип матрицы — SuperAMOLED;

● разрешение — 2340х1080 пикселей;

● частота обновления — 90 Гц;

● частота ответа на касания — 180 Гц;

● максимальная яркость — 1 120 нит;

● количество уровней подсветки — 4096.

Премьера Snapdragon 865

Как и предполагалось, телефоны Xiaomi вышли на самом топовом восьмиядерном чипе Snapdragon 865, который с лёгкостью обходит по производительности Kirin 990 и A13 Bionic. Общая продуктивность линейки выросла на 20% в сравнении с прошлым поколением, а графические возможности обошли предшественников на 25% благодаря внедрению Adreno 650. Он же стал на 35% энергоэффективней.

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Охлаждать мощнейший процессор будет система из 9 датчиков, залитая многослойным графеном с утолщением в местах высокой производительности.

100% заряд за 56 минут

Конфигурации получили различную ёмкость аккумулятора. Для Mi 10 предусмотрена батарея на 4 780 мАч, поддерживающая:

● быструю зарядку на 30 Вт;

● обратную зарядку на 10 Вт;

● полную зарядку за 56 минут.

Новинка Mi 10 Pro обрела аккумулятор на 4 500 мАч, те же возможности обратной зарядки и 77 минут для полного заряда при мощности 40 Вт.

Новые стандарты памяти

Для встроенного и внутреннего хранилища флагманские смартфоны будут использовать новые стандарты высокоскоростной памяти. В первом случае это LPDDR5 на 8 и 12 ГБ, а во втором — UFS 3.0 на 128 и 256 ГБ (+ на 512 ГБ в Mi 10 Pro). Внедрение высокотехнологичной памяти повлияло на производительность и до 20% повысило энергоэффективность. Вслед за памятью установили новый формат скоростного соединения — Wi-Fi 6.

108-мегапиксельная камера

Для возможностей фото и видеосъемки производитель подготовил много сюрпризов. Обе конфигурации могут похвастаться основной камерой на 108 Мп и тремя дополнительными модулями. Все они расположились вертикально по примеру Xiaomi Redmi Note 8, Mi 9 Pro.

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Фишки камер Mi 10 и Mi 10 Pro:

• создание фото в облегчённом формате HEIF;

• мгновенная обработка фотографий;

• эффекты дополненной реальности;

• запись видео в 8К;

• электронная стабилизация.

Xiaomi Mi 10 + Mi 10 Pro: дата выхода и цена

Новинки были выпущены в продажу 18 февраля, а это значит, что совсем скоро каждый желающий сможет купить их и в интернет-магазине "Цифра". Минимальная цена на Mi 10 в базовой конфигурации ожидается от $573, в то время как старший флагман будет доступен по цене от $716.