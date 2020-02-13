Xiaomi представила два новых флагмана с поддержкой 5G и камерами на 108 Мп

Компания Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Новые телефоны 13 февраля 2020 года вышли на китайский рынок. А через 10 дней, 23 февраля, будут доступны во всем мире. Об этом на презентации, которая транслировалась в китайской социальной сети Weibo, рассказал генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.

Оба китайских флагмана имеют четыре камеры, где основной модуль поражает разрешением — 108 мегапикселей. Кроме того, в Mi 10 — широкоугольный объектив на 13 мегапикселей и два дополнительных сенсора с разрешением два мегапикселя каждый.

В Mi 10 Pro дополнительно установлен 20-мегапиксельный широкоугольник и два телеобъектива с разрешением 12 и 8 мегапикселей. Также у модели Pro есть цифровой 50-кратный зум.

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На фото: Xiaomi Mi 10 Pro

Внутри новых моделей Xiaomi встроен мощный процессор Snapdragon 865. Что касается памяти, то у Mi 10 — 8 Гб оперативной памяти и 128 флэш. У версии Pro — 12 и 256 Гб соответственно. Оба смартфона поддерживают стандарт связи 5G.

Экран у обоих моделей одинаковый, на 6,67 дюймов. Это дисплей Super AMOLED с разрешением 2340 на 1080 пикселей.

Учитывая большой экран и высокопроизводительный процессор, Xiaomi поставила на свои телефоны объемные батареи. У первого флагмана она на 4780 мА/ч с быстрой зарядкой на 30 Вт. Таким образом, смартфон полностью можно будет зарядить за 65 минут. У версии Pro батарея на 4500 мА/ч и зарядкой мощностью 50 Вт. Полный заряд достигается за 50 минут

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Смартфоны оснащены стереодинамиками, NFC, портами USB-C и Bluetooth 5.0.

Компания Xiaomi рассказала о ценах на смартфоны в Китае. Xiaomi Mi 10 в версии 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти обойдется в $573. $615 будет стоить конфигурация 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. $673 придется отдать за 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

На фото: Цены смартфонов в Китае

Xiaomi Mi 10 Pro в стартовой комплектации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти обойдется в $716. Конфигурация 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти стоит $787. Самую дорогую начинку с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти можно купить за $859.

Также напомним, что недавно Xiaomi объявила о запуске фирменной оболочки MIUI 11 с новой функцией. Смартфоны Xiaomi и Redmi получат функцию "Радара вспышки" (Radar of Outbreak). Система будет выдавать самую свежую информацию о ситуации с распространением коронавируса поблизости от пользователя, включая количество подтвержденных случаев заболеваний в данной местности.