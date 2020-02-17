IT и Телеком 1 час назад

Xiaomi запатентовала двухэкранный смартфон

Основной экран смартфона занимает практически всю лицевую панель. Вспомогательный экран оборудован камерой

Xiaomi запатентовала двухэкранный смартфон Xiaomi запатентовала двухэкранный смартфон
Фото: Alexandre Debiève/Unsplash

Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с двойным экраном. Об этом сообщает сетевой блогер _the_tech_guy

На основном экране нет вырезов и отверстий и он занимает практически всю лицевую панель.

На задней панели расположен вспомогательный экран, который также является довольно большим. Над экраном находится основная камера нестандартной для Xiaomi формы.

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Все изображения были обнаружены в патенте, который недавно зарегистрировала компания Xiaomi. Патент она получила в Китае, в Национальном управлении интеллектуальной собственности (англ. — CNIPA), также известном, как Китайское патентное ведомство.

Фото из Twitter _the_tech_guy

Дополнительная информация насчет того, будет ли это устройство производиться и продаваться массово, пока отсутствует. 

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Концепция смартфона с двумя экранами не нова. В 2013 году российский телеком-оператор Yota представил смартфон с двумя дисплеями (один из которых — на основе технологии e-ink), который производила дочерняя компания Yota Technologies. Позднее был выпущен YotaPhone 2 и 3, но в 2019 году производитель объявил о банкротстве. В 2017 году уже были выпущены модели Meizu Pro 7 и Meizu Pro 7 Plus, с дополнительным экраном на задней панели. Правда, телефоны продавались только на китайском рынке. Позже подобные телефоны выпустили другие китайские производители, такие как Vivo или ZTE.

Напомним, что недавно Xiaomi представила два новых флагмана с поддержкой 5G и камерами на 108 Мп. Кроме того, что у смартфонов стоит мощная батарея, в комплекте идет быстрая зарядка, которая позволяет полностью зарядить телефон в течение 50-65 минут. Несмотря на все признаки флагманов, цены у телефонов довольно "демократические" и варьируются от $570 до $850. 

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