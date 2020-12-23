Бизнес 50 минут назад

Как карантин открыл Quarter Partners возможности для инвестирования в новые направления

По словам операционного директора Quarter Partners Александры Фурсенко, компания начала инвестирование в проекты, направленные на создание цепочки ценности

Александра Фурсенко в ходе SHE Congress. Фото: Facebook Александры Фурсенко Александра Фурсенко в ходе SHE Congress. Фото: Facebook Александры Фурсенко
Александра Фурсенко в ходе SHE Congress. Фото: Facebook Александры Фурсенко

Карантинные ограничения и диджитализация бизнес процессов изменили и подходы к инвестированию. Так, инвестиционная компания Quarter Partners Андрея Иванова реорганизовала собственное направление венчурных инвестиций и выделила его в отдельную компанию, а также продолжила инвестировать проекты, направленные на создание цепочки ценностей для клиентов.

Акцент будет сделан на проектах с украинскими командами, которые впоследствии будут выходить на международный рынок, рассказала Delo.ua операционный директор Quarter Partners Александра Фурсенко в ходе SHE Congress.

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"Мы сделали акценты на масштабировании существующего инвестпортфеля, а также открыли для себя новое направление. Мы решили инвестировать в венчурное направление и создали отдельный бизнес QPDigital для инвестиций в проекты, участвующие в создании цепочки ценности и таким образом создающие экосистему", — рассказала она.

По словам Фурсенко, за время действия карантинных ограничений больше всего как инвестиционный проект пострадал Международный аэропорт "Киев". Но изменить ситуацию на данный момент может только восстановление транспортного сообщения.

Лучше обстоят дела с девелоперским направлением, представленным группой UDP. Несмотря на то, что она также ощутила противоэпидемические ограничения, на сегодняшний день компании практически удалось выйти на докарантинные объемы реализации, отметила она.

Кроме того, в портфеле компании также есть инвестиции в иммунобиологическую фармкомпанию Biopharma, которая является одним из участников международной рабочей группы по созданию лекарства от COVID-19, разработанного на основе плазмы уже переболевших людей, отметила Фурсенко.

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Напомним, что в рамках SHE Congress, который состоялся 3 декабря в Киеве, концепции женского лидерства обсудили 26 спикеров. К бесплатной онлайн-трансляции мероприятия присоединилось более 10 тысяч участников. Организаторами главного мероприятия для деловых женщин выступило бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа Womo.ua.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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