Киевский перевозчик прогнозирует рост цены проезда в маршрутках до 12 грн в январе

Директор компании "Трансгрупп" Владимир Назаренко прогнозирует повышение стоимости проезда в киевских маршрутных такси минимум до 12 грн после завершения срока ужесточенного карантина в январе. Об этом он сказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

При этом, по словам Назаренко, поднять цены компании, обслуживающие около 15 маршрутов, намеревались еще с 15 декабря. Однако он заверил, что до 8 января, когда начнется усиленный карантин, никто не будет поднимать цены, поскольку перевозчики осознают, что у людей сейчас и так недостаточно денег.

"Если сейчас поднять цены, то все скажут, что это не перевозчики, а какие-то живодеры. А кто выйдет и выживет после локдауна, — это уже будем видеть, кто сможет выехать, кто не сможет. И дальше будет решаться, какая будет цена... Стоимость может вырасти до минимум 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать какие-то изменения в плане стоимости проезда в общественном транспорте", — сказал он.

По словам директора компании, в январе-октябре 2020 года пассажирооборот предприятий транспорта составлял 41,8 млрд пассажиро-километров, или всего 46,3% от аналогичного прошлогоднего показателя. При этом услугами пассажирского транспорта за этот период воспользовались 2,1 млрд пассажиров, или 60,2% от объема января-октября 2019 года.

Предприниматель отметил, что прогнозирует существенное сокращение пассажиропотока и во время будущего жесткого карантина, что крайне негативно отразится на работе перевозчиков.

"Я думаю, что перед локдауном транспортные компании обратятся к городу, чтобы согласовать график перевозок и уменьшение количества подвижного состава, работающего на маршрутах. Потому что если оставить все как есть, компании точно обанкротятся", — подчеркнул Назаренко.

Также он добавил, что очень болезненной для частных предпринимателей является вопрос о введении в действие электронного билета из-за того, что расходы на валидаторы и остальную электронику ложатся сами компании, а в связи с эпидемией коронавируса эти средства сложно найти.

Отметим, что ныне в столице стоимость проезда в маршрутных такси составляет как правило, 8 грн, что равно цене проезда в метро и наземном коммунальном транспорте.