Энергетика 1 час назад

Китай может сменить США в качестве лидера на рынке нефтепереработки — Bloomberg

Смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти на фоне того, что в Китае сейчас строятся, по меньшей мере, четыре новых нефтеперерабатывающих завода

Нефтеперерабатывающий завод. Фото: Getty Images Нефтеперерабатывающий завод. Фото: Getty Images
Нефтеперерабатывающий завод. Фото: Getty Images

Китайская народная республика (КНР) увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты Америки были лидером в области переработки нефти с начала нефтяной эры в середине девятнадцатого века. В 1967 году, когда был построен завод Convent в Луизиане, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

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По информации Bloomberg, смена лидера на рынке по переработке нефти может произойти на фоне того, что в Китае сейчас строятся, по меньшей мере, четыре новых нефтеперерабатывающих завода.

В то же время, в США такие предприятия закрываются, к примеру, тот же Convent в Луизиане, принадлежащий Shell, третьей по величине нефтяной компании в мире.

В агентстве подчеркнули, что суммарная мощность новых китайских предприятий составит 1,2 млн баррелей в сутки, что эквивалентно нефтепереработке всей Великобритании.

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При этом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, мировой спрос на топливо снизился, из-за чего добычу и переработку нефти тоже пришлось уменьшить. Нефтепереработка сократилась на рекордные 1,7 млн баррелей в сутки, и больше половины пришлось на предприятия в США.

Кроме этого, кризис ускорил и изменения в потреблении нефти. В частности, в КНР и других азиатских странах растет спрос на пластик и нефть. 

В азиатском регионе экономика восстанавливается после пандемии коронавируса быстрее, чем в Европе и США, где пандемия не утихает, и кризис имеет куда более глубокий характер, отмечают в агентстве.

Напомним, в ежегодном обзоре норвежской энергетической компании Equinor спрогнозировали, что мировой спрос на нефть достигнет своего пика на 2 — 3 года раньше, чем ожидалось, из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

 

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