Кличко хочет построить новый мост в Киеве

В Киеве хотят построить новый мост на Оболони. Об этом идет речь в распоряжении главы Киевской городской государственной администрации №397 от 4 марта 2020 года.

В 2020 году планируется осуществить проектирование, а также строительство пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и Оболонским островом. Заказчиком строительства выступает Оболонская райгосадминистрация. Финансировать строительство планируют за счет частных инвесторов, а именно некое ООО "СИА", которое и предложило профинансировать этот проект.

Оболонская РГА должна будет обеспечить получение разрешение Департамента охраны культурного наследия КГГА на проведение строительных работ. В распоряжении также отмечается, что финансирование работ по строительству пешеходного мостового перехода будет осуществляться за счет привлеченных средств согласно протоколу постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства от 27 февраля 2020 №128/2020.

Напомним, глава КГГА Виталий Кличко постоянно напоминает в СМИ, что 75% киевских мостов "устали". После обрушения Шулявского путепровода в городе активно взялись за ремонт или полную реконструкцию аварийных дорожных развязок. Были отремонтированы путепровод на Нивках, Борщаговке, а в 2019 году столичные власти взялись за реконструкцию Шулявского моста.

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Движение по нему открыли в декабре 2019 года, но съезды обещают построить только к лету 2020 года. Но и здесь есть проблемы. Фонд государственного имущества Украины запросил за полуразваленный снос 5 цеха завода "Большевик", который мешает строительству одного из съездов 700 миллионов гривен. Но КГГА такие огромные деньги платить не собирается.