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АПК 40 минут назад

Клубника в Украине продолжает дешеветь, но качество ее из-за дождей не самое лучшее

На сегодняшний день цена на клубнику в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период 2020 года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В Украине продолжает дешеветь клубника (земляника садовая).

Снижать цены в данном сегменте производители вынуждены из-за стремительного ухудшения качественных характеристик данной ягоды из-за погодных условий, сообщает со ссылкой на данные аналитиков проекта "АПК-Информ" издание EastFruit.

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Как отмечается, если еще на прошлой неделе средние оптовые цены на клубнику в Украине не опускались ниже 25-65 грн/кг ($0,93-2,41/кг), то уже на текущей неделе они начали стремительно снижаться в южных и центральных регионах страны.

В частности, на данный момент производители клубники уже предлагают к продаже данную ягоду по цене 20-50 грн/кг ($0,74-1,86/кг), что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

При этом большинство операторов рынка отмечают достаточно большой процент некондиционной ягоды в текущем сезоне. Обильные осадки заметно снизили качественные характеристики клубники и срок реализации такой ягоды довольно ограничен.

Указано, что в сложившейся ситуации большинство производителей приняли решение снизить отпускные цены на клубнику, чтобы ускорить темпы сбыта в данном сегменте.

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Как сообщается, на сегодняшний день цена на клубнику в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в аналогичный период 2020 года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего удешевления в данном сегменте уже со следующей недели.

Причем свое мнение они аргументируют тем, что предложение клубники на рынке продолжает расти, а вот качество предлагаемой ягоды оставляет желать лучшего.

Ранее эксперты прогнозировали, что цена на клубнику в рознице будет колебаться в пределах 35-50 грн/кг в сезоне 2021 года.

Напомним, что в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий сезон клубники стал одним из худших в Украине.

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