Ягодный сезон сорван — дешевой клубники уже не будет

Сезон сбора клубники находится на пике, но цена на ягоду в этот период превышают прошлогодние показатели. Из-за дождей и заморозков клубника не созрела. По состоянию на середину июня 2020 года розничная цена находится в диапазоне 80−110 грн / кг.

Об этом пишет портал Agravery.

"За прошедшую неделю цена колебалась от 60-90 грн / кг. Как только холодает, то ягоды дорожают. В этом году цены высокие как для этого периода. По сути уже пик сезона и одновременно ценовое "дно". Несмотря на это имеем оптовую цену "на дне" 50 грн / кг," — комментирует руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Уровень цен зависит от региона. На сегодняшний день ряд фермеров из разных областей столкнулись с проблемами сбора урожая из-за сильных дождей.

Эксперты отмечают, что из-за неблагоприятных погодных условий в этом году сезон клубники стал одним из худших в Украине. По словам Татьяны Гетьман, фермеры часто не могут выйти в поле ни для сбора ягод, ни для обработки полей.

Напомним, что в Польше есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины для сбора фруктов и овощей.