  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 1 час назад

Ягодный сезон сорван — дешевой клубники уже не будет

Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году сезон клубники стал одним из худших в Украине

Фото: Almanac Фото: Almanac
Фото: Almanac

Сезон сбора клубники находится на пике, но цена на ягоду в этот период превышают прошлогодние показатели. Из-за дождей и заморозков клубника не созрела. По состоянию на середину июня 2020 года розничная цена находится в диапазоне 80−110 грн / кг.

Об этом пишет портал Agravery.

Кратко и по делу в Telegram

"За прошедшую неделю цена колебалась от 60-90 грн / кг. Как только холодает, то ягоды дорожают. В этом году цены высокие как для этого периода. По сути уже пик сезона и одновременно ценовое "дно". Несмотря на это имеем оптовую цену "на дне" 50 грн / кг," — комментирует руководитель департамента "Маркетинг-Аналитика" оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Читайте также:
Цены на ягоды в Украине вновь пошли вверх (ВИДЕО)

Уровень цен зависит от региона. На сегодняшний день ряд фермеров из разных областей столкнулись с проблемами сбора урожая из-за сильных дождей. 

Эксперты отмечают, что из-за неблагоприятных погодных условий в этом году сезон клубники стал одним из худших в Украине. По словам Татьяны Гетьман, фермеры часто не могут выйти в поле ни для сбора ягод, ни для обработки полей.

Напомним, что в Польше есть потребность в "сотнях тысяч" сезонных работников из Украины для сбора фруктов и овощей.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Израиль планирует в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной
Израиль планирует в ближайшее время ратифицировать соглашение о ЗСТ с Украиной
Украина вошла в ТОП-5 мировых производителей рапса в 2019 году
Украина вошла в ТОП-5 мировых производителей рапса в 2019 году
Як відміняти "регуляторку", щоб насправді полегшити життя бізнесу
Як відміняти "регуляторку", щоб насправді полегшити життя бізнесу
Загрузка...
Новое видео
Как арт-рынок выходит из карантина — Михаил Василенко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Референдум от Зеленского: изменение территории, 100 миллионов на агитацию и онлайн-риски

  3. "Укрзализныця" назначила 5 дополнительных поездов ко Дню Конституции

  4. Ощадбанк: вторая попытка избрать главу

  5. Украина одной из первых заказывает вакцину от коронавируса — Минздрав

Загрузка...