Цены на ягоды в Украине вновь пошли вверх (ВИДЕО)

В Украине цены на украинские и импортные ягоды снова начали подниматься.

Об этом говорится в видеообзоре крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар".

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"Ягодный ряд изобилует украинскими клубникой и черешней. Цены встречаются разные, в зависимости от сорта и размера ягод. Малину, ежевику, голубику и красную смородину можно приобрести в терминале "Овощи и фрукты". Эти ягоды преимущественно испанские, цены на них держатся на высоком уровне", — говорится в сообщении.

Указано, что, по состоянию на начало июня 2020 года, оптовые партии качественной клубники продаются по 65-75 грн/кг, в то время, как продукция низкого качества, которой тоже сейчас немало на рынке вследствие дождливой и пасмурной погоды, предлагается в среднем по 40 грн/кг.

При этом в Украинской плодоовощной ассоциации отмечают, что в 2020 году цены на клубнику являются рекордно высокими, не только за последние 5 лет, но и исторически для этого периода времени.

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Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную клубнику можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в этом же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года. В первую же неделю июня 2016-го и 2017 годов клубника продавалась в среднем по 15-20 грн/кг. В предыдущие же годы цены на эту ягоду были еще ниже.

Таким образом, на сегодняшний день фермеры, которые смогли получить урожай клубники в непростых погодных условиях 2020 года, могут заработать в среднем в 2,0-2,5 раза больше на реализации каждого килограмма клубники, чем в прошлом сезоне, и в 4 раза дороже, чем в 2016 году.

Основной причиной высоких цен на ранние ягоды в 2020 году были неблагоприятные погодные условия. В Украине в течение последних двух месяцев было зафиксировано несколько волн заморозков, которые принесли убытки не только производителям ягод, но и тем фермерам, которые выращивают яблоки, черешню, сливу и абрикос. Пострадали даже посевы озимых зерновых и масличных культур.

Особенно губительными для украинских производителей клубники оказались майские заморозки, из-за которых была утрачена значительная часть урожая. Ситуацию продолжают ухудшать низкие температуры в начале июня, сопровождающиеся обильными осадками. Такие природные катаклизмы не только сдерживают созревание ягод в большинстве украинских хозяйств, но и негативно влияют на их качество.

Участники рынка уже говорят о том, что урожай клубники будет худшим за последние несколько лет, а цены на ягоды и в дальнейшем будут удерживаться на сравнительно высоком уровне. Это также означает, что производство замороженной клубники может также снизиться, несмотря на расширение мощностей по заморозке ягод. Украина экспортирует клубнику преимущественно в замороженном виде.

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Эксперты рынка отмечают, что в последние годы качество украинской клубники постоянно повышается благодаря росту технологического уровня производства, более широкого использования лучших сортов клубники иностранной селекции и значительных инвестиций как в выращивание, так и в переработку ягод.

Напомним, согласно информации Государственной службы статистики Украины, валовой сбор клубники в 2019 году составил около 63 тысяч тонн, а годом ранее было собрано 62,2 тысячи тонн этой ягоды. Однако участники рынка скептически оценивают достоверность подобных данных. Они говорят о значительном росте производства клубники в течение последних 3 лет, которое значительно больше, чем то, что показывает официальная статистика.

Ранее сообщалось, что на украинских рынках и в супермаркетах появилось много клубники, и ее стоимость стала существенно падать — за неделю на 30%, а иногда и на 50%.