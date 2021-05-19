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АПК 1 час назад

Украинская клубника уже начала дешеветь: до какой отметки опустится цена на ягоду

Цена на землянику садовую в рознице будет колебаться в пределах 35-50 грн/кг

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В этом году украинская клубника из-за запоздавшей весны попала на прилавки с "космическими" ценниками в 200 гривен за килограмм. По состоянию на 18 мая в Киеве килограмм ягоды стоит 160-185 гривен. Однако с каждым днем цены падают все больше, а игроки рынка рассчитывают, что урожай этого года будет намного лучше, чем в 2020 году, несмотря на капризы погоды. А на пике сезона стоимость килограмма ягоды будет колебаться в диапазоне от 35 до 50 гривен.

Об этом корреспонденту Delo.ua рассказали в Ягодной Ассоциации Украины. 

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По словам аналитика Ягодной Ассоциации Украины Марии Лакеевой, ожидания высокого урожая, связаны с погодными условиями. Несмотря на позднюю весну, плантации ягоды особо не пострадали.

Кроме того, рост валового сбора не исключен за счет вступления в плодоношение молодых насаждений, которые были посажены прошлой осенью. 

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По прогнозам Ассоциации, цены на ягоду в этом году будут ниже прошлогодних. 

"Несмотря на все погодные капризы, урожай в этом году ожидается хороший. Говорить о ценовом диапазоне пока рано. Мы не исключаем, что в пик продаж цена на клубнику в рознице будет колебаться в пределах 35-50 грн/кг в зависимости от региона и качества предлагаемой продукции. Однако все еще зависит от погодных условий в период созревания и от спроса как внутри страны, так и со стороны экспортеров", — говорит Мария Лакеева. 

Напомним, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий сезон клубники стал одним из худших в Украине.

Источник фото: Depositphotos

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