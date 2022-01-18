Количество страховых компаний в Украине уменьшается, но их доходы растут: кто зарабатывает больше всех

В Украине общая чистая прибыль life-страховщиков за 9 месяцев 2021 года составила 280,7 миллионов гривен. При этом количество таких страховщиков с действующими лицензиями за полный 2021 год снизилось с 20 до 13.

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования R&D центра YouControl и финансового аналитика Романа Корнилюка.

Несмотря на сокращение количества компаний на рынке, суммарный объем заработанных премий life-страховщиков растет на 17% ежегодного. Если за первые 9 месяцев 2021 года валовые поступления страховых платежей достигли 4,2 миллиардов гривен, то за аналогичный период 2020 года, по данным НБУ, было собрано менее 3,6 миллиардов гривен.

Исследователи объясняют, что низкий уровень выплат способствует прибыльности компаний. По объему заработанных чистых страховых премий среди компаний страхования жизни в Украине определилась пятерка лидеров:

"Метлайф" – American Life Insurance Company, США;

СК "ТАС" – отечественная компания, входящая в одноименную бизнес-группу Сергея Тигипко;

ПЗУ Украина Страхование Жизни" ‒ PZU SA, Польша;

"Уника Жизни" ‒ UNIQUA Insurance Group, Австрия;

"АСКА-Жизнь" – старейшая украинская частная компания в сфере life-страхования, конечными бенефициарами которой является Ринат Ахметов.

Пятерка лидеров по объему заработанных чистых страховых премий. Фото: исследование R&D центра YouControl

За последние пять лет (2016-2021 годы) немного изменился рейтинг лидеров рынка страхования жизни. Лидером по объему премий стабильно остается "Метлайф".

"Несколько усилились позиции "ТАС" и "PZU". Наблюдается определенное понижение в рейтинге места СК "Уника жизни", которая все же держится на почетном четвертом месте. Среди компаний второго эшелона наиболее заметна восходящая динамика компаний "Аркс Лайф", "Форте Лайф" и СК "ГЛИ". Им удалось подняться на 3 строчки за анализируемый период 2017-2021 гг", — резюмировали исследователи.

Рейтинг лидеров периодически меняется. Фото: исследование R&D центра YouControl

Эксперты объясняют не слишком интенсивную динамику рэнкинга у life-страховщиков узостью рынка и более высокими барьерами для входа новых игроков.

Напомним, страховщики в Украине начали работать по новым правилам. Верховная Рада приняла законопроект, который несколько важных изменений для страховых компаний. В частности, запускают изменения подхода к лицензированию страховщиков. Устанавливаются четкие требования входа/выхода страховщика на рынок.

Кроме того, Нацбанк Украины установил новые правила перестрахования для иностранных страховых компаний. Теперь такие договора можно заключать только с теми иностранными перестраховщиками, которые соответствуют требованиям Нацбанка.