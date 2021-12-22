НБУ лишил лицензий 10 страховых компаний на оккупированных территориях

Национальный банк Украины внес в Госреестр финансовых учреждений записи об аннулировании лицензий, выданных страховщикам с местонахождением в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса.

Как отмечается в сообщении регулятора, основанием для таких действий стало вступление в силу 19 декабря нового закона о страховании, где предусмотрена соответствующая норма.

В частности, лицензии лишены ЧАО "Украинская страховая компания", ЧАО "СК "Евросибинвест", ЧАО "СК "Вега", ЧАО "СК "Гарант Престиж", ОДО "СК "Спич" (все - Донецк), ОДО "СК Спич и К" (Макеевка, Донецкая область) и ПАО "Страховой союз" (Луганск).

Также аннулированы лицензии страхового ЧАО "Крым - Афес" (Симферополь), ЧАО "Крымской страховой альянс" (Красноперекопск) и ЧАО "СК "Ангарант" (Севастополь).

Нацбанк подчеркивает, что хоть после отзыва лицензий финучреждение лишается права вести деятельность, это не избавляет его от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финуслуг.

Напомним также, что ранее в декабре НБУ приостановил лицензию одной из коллекторских компаний, которую уже неоднократно уличал в неэтичном поведении. В конце ноября регулятор отобрал лицензии у пяти финкомпаний, а затем еще у шести.