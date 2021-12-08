В шести украинских городах запускают пилотные проекты по фармацевтическому страхованию

В Ровно, Сумах, Запорожье, Одессе, Харькове и Киеве запускаются пилотные проекты по добровольному медицинскому страхованию расходов граждан, связанных с обеспечением лекарствами и медицинскими изделиями.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 7 декабря оно подписало соответствующий меморандум с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Национальной ассоциацией страховщиков Украины, Лигой страховых организаций Украины, ассоциацией "Страховой бизнес", а также ПриватБанком.

Отмечается, что к меморандуму могут присоединиться и другие участники, готовые развивать медицинские сервисы в Украине.

Сейчас формируется рабочая группа по отработке вопросов и решений, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта.

Как указывает Минздрав, в учреждениях здравоохранения городов, участвующих в пилотных проектах, доступ к системе фармацевтического страхования врачи уже имеют. Чтобы принять участие в проекте, пациент должен купить страховой полис и сообщить об этом своему врачу.

Пациент будет платить 120 грн в месяц и получит возможность использовать страховую сумму в 20 тысяч грн, если ему назначат лекарства, не входящие в программу "Доступные лекарства" и стоимость которых не возмещается по программе реимбурсации.

Ведомство также напоминает, что с октября программа "Доступные лекарства" была расширена: теперь в перечень для реимбурсации включено 466 лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактики инсультов и инфарктов, бронхиальной астмы, эпилепсии, расстройств психики и поведения. В текущем году в рамках программы компенсировано уже 963 млн грн за погашенные рецепты.

Напомним также, что в сентябре Верховная Рада разрешила закупку лекарств для тяжелобольных пациентов по отдельным договорам.

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