Рада разрешила покупать лекарства для тяжелобольных по отдельным договорам

Сегодня, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4662, который разрешает покупать инновационные лекарственные средства за счет государственного бюджета по договорам управляемого доступа.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, за этот проект закона проголосовали 309 народных избранников.

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Понятие договора управляемого доступа (ДУД), или managed entry agreements (MEAs), появилось в украинском законодательстве в 2020 году после внесения изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении.

По информации пресс-службы Рады, основная задача применения процедур ДУД — обеспечение пациентов инновационными лекарственными средствами, которые не имеют генерических препаратов, в частности, при лечении тяжелых хронических заболеваний — онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий.

Нардепы внесли соответствующие изменения в закон о публичных закупках, исключив до 31 декабря 2023 года из-под его действия приобретение оригинальных (инновационных) лекарственных средств, подлежащих закупке по ДУД.

В случае регистрации в Украине генерического лекарственного средства с таким же международным непатентованным названием и показаниями к применению, договор управляемого доступа подлежит досрочному расторжению.

Перечень лекарственных средств, которые будут приобретаться по ДУД, должен быть утвержден Кабинетом министров.

Механизм ДУД более 15 лет успешно работает в таких странах, как США, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Румыния, Бельгия, Нидерланды, Словения, Швеция, Дания и других.